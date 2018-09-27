Авианосцы США оказались не готовы к бою

Business Insider сообщил о небоеготовности американских авианосцев

Скорость развертывания американских авианосных групп снизилась до минимума за последние 25 лет, а из-за сбоев в ремонте и обслуживании в операциях в 2018 году удалось задействовать только 15% авианосцев, сообщает издание Business Insider.

Таких низких показателей, как указывает издание, американский флот не демонстрировал с момента окончания "Холодной войны".

Признаки потенциальных проблем с авианосными соединениями США появились еще несколько лет назад, отмечает Business Insider. Так, из-за задержек в ремонте и обслуживании в 2000-2016 годах американские авианосцы простаивали 1300 дней, что эквивалентно семи полугодичным морским походам, пишет издание со ссылкой на отчет американского правительства.

Кроме того, в боеспособном состоянии в настоящее время находится лишь половина американских палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F "Супер Хорнет", которые являются основой авиационных эскадрилий ВМС США, сообщает Business Insider.

По словам представителей военно-морских сил США, проблема вызвана перегруженностью флота участием в операциях по всему миру после терактов 11 сентября 2001 года, пишет издание.

Такая ситуация в американском флоте может позволить России и Китаю значительно укрепить собственные военно-морские силы, заключает Business Insider.