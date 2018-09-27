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США впервые применят F-35 в бою
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США впервые применят F-35 в бою 

Lenta.ru 1 час назад
Американский истребитель пятого поколения вертикального взлета и посадки F-35B Lightning II провел разведку в небе над Сомали, а в ближайшие время должен впервые принять участия в нанесении авиаударов по позициям боевиков в Афганистане, сообщили CNN в Пентагоне.
В настоящее время самолеты участвуют в поддержке американской миссии в Сомали, будучи готовыми нанести удары по позициям противника.
К операциям в Афганистане истребители должны приступить в ближайшие несколько дней. Для этого амфибийный штурмовой корабль ВМС США USS Essex, несущий шесть единиц F-35B Lightning II, которые принимали участие в миссии в Сомали, отправился из Аденского залива в северную часть Аравийского моря.
Телеканал отмечает, что миссия в Афганистане может стать первым боевым применением F-35 Lightning II для американских военных. Таким образом Корпус морской пехоты станет первым видом вооруженных сил США, использовавшим новый истребитель для нанесения авиаударов.
В мае Армия обороны еврейского государства заявила о первом в мире боевом применении истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II.
Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской компанией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).
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