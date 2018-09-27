Япония создаст свой «Авангард»

Заявкой на российский «Авангард» назвал эксперт разработку Японией сверхзвуковой планирующей бомбы

Василий Кашин. Планы Японии по разработке сверхзвуковой управляемой бомбы свидетельствуют об изменениях во внешней политике данной страны — считает военный эксперт, старший научный сотрудник Центра комплексных исследований ВШЭ

Японцы планируют создать наступательное вооружение

Дело в том, что издание The Japan Times сообщило о планах министерства обороны Японии создать сверхзвуковую управляемую планируемую бомбу, которая должна будет стать эффективной боевой частью для ударного ракетного вооружения.

Издание отмечает, что все сведения об этом проекте держатся в секрете, но утверждает, что он разрабатывается в ускоренном порядке, причем нет сомнений, что данный тип вооружения принадлежит к классическому наступательному вооружению.

В рамках этого проекта планируется создать боевую часть ударной ракеты, которая благодаря развитию сверхзвуковых скоростей и высокой маневренности сможет преодолевать систему ПРО вероятного противника. Запускать данную ракету будут с земли, причем этот комплекс сможет преодолевать большие расстояния, что делает его непосредственной угрозой для близлежащих государств.

Отметим, что непонятно на какую ракету данный комплекс будет ставиться. У японцев есть готовые крылатые ракеты класса воздух-поверхность и класса поверхность-воздух, причем, главным образом, их противокорабельные варианты.

В данном вопросе важен носитель такой боеголовки

Есть разработки по классу поверхность-поверхность, но пока нельзя говорить о том, что какая-то из этих ракет может стать носителем подобной боевой части, не говоря уже о том, что у современных крылатых ракет есть конкретные габаритные и весовые лимиты.

Если говорить о международных аналогах, то подобные планирующие бомбы разработаны в России и разрабатываются в Китае.

Кроме того, можно вспомнить управляемую ядерную бомбу B61, которая стоит на вооружении Соединенных Штатов, но это оружие сбрасывается со стратегических бомбардировщиков и не соответствует тому, что заложено в данном проекте у японской стороны.

Здесь нужно отметить управляемый боевой блок «Авангард», он же проект Ю-71, который будет ставиться на баллистические ракеты РС-28 «Сармат», а затем после отделения от ракетоносителя развивать сверхзвуковую скорость, которая позволит разобраться с любой современной системой ПРО. При этом, здесь речь идет не о крылатых ракетах, а о гораздо более тяжелых установках.

Соответственно, здесь может идти разговор о разработке полноценной японской баллистической ракеты, тем более, данная страна обладает космическими технологиями и может запускать спутники в космос, поэтому подобная задача Японии по силам.

Япония ведет очень серьезное военное строительство

Кроме того, возникает вопрос, а против кого все это направлено — условная Северная Корея не обладает современной системой ПРО, поэтому против нее не нужны подобные изыски. Так что, в качестве вариантов здесь остаются Россия и Китай.

Также это подтверждает курс Японии на создание серьезных вооруженных сил и превращение данной страны в фактор силы во всей юго-восточной Азии. Впрочем, это было понятно с 2006 года, когда Управление по обороне Японии стало министерством обороны данной страны, а японский военный бюджет постоянно повышался и достиг сегодня суммы в 48 млрд долларов.

При этом, расчет здесь идет в иенах, поэтому в реальности покупательная способность данных 48 млрд долларов намного выше, чем если сравнивать эти затраты с военными бюджетами других государств мира, особенно тех, кто закупает вооружение.

«В Японии давно идет дискуссия о том, что эта страна должна получить какие-то собственные ударные средства. При этом, речь здесь шла об аналогах тех военных систем, которые были созданы Южной Кореей и Тайванем», — заключает Кашин.

Такое оружие может изменить расклад сил в регионе

Напомним, что это еще два государства, которые появились на карте мира после событий Второй мировой войны, чье выживание долгие годы зависело от военной поддержки, которую им, как и японцам, оказывала американская сторона.

«Все это продвигается под соусом борьбы с возможным китайским наступлением. При этом, не до конца понятно, что именно имеет в виду The Japan Times под выражением «сверзвуковая бомба», поскольку абсолютное большинство типов бомб не выдерживают сверхзвуковой динамики. Данный феномен объясняется тем, что сверхзвуковая скорость приводит к очень высокому нагреву», — констатирует Кашин.

Как замечает эксперт, здесь, скорее всего, речь идет о разработке каких-то сверхзвуковых крылатых ракет класса поверхность-поверхность или противокорабельного варианта. Кроме того, нужно обратить внимание на то, что японцы не употребляют термин гиперзвук, а говорят только о glide bomb, т.е. о планируемой бомбе, способной развивать сверхзвуковую скорость.

«Просто обычно такая боеголовка позиционируется в качестве боевой части гиперзвуковой крылатой или баллистической ракеты, что очевидно и является конечной частью данного военного проекта», — резюмирует Кашин.

По мнению Василия Борисовича, перед нами мощная заявка Японии на современное стратегическое ударное вооружение, поэтому данную информацию нужно серьезно проверять и дальше, ведь такое оружие может изменить расклад сил в этом регионе.

В любом случае, после появления такого оружия у Японии, она превратится в значительный военный фактор в регионе.