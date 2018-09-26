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США разоружатся на Ближнем Востоке
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США разоружатся на Ближнем Востоке 

Lenta.ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: Reuters
США планируют вывезти противоракетные комплексы Patriot из нескольких стран Ближнего Востока. Об этом сообщает The Wall Street Journal, со ссылкой на военные источники.
По информации собеседников газеты, четыре Patriot вывезут с Ближнего Востока в следующем месяце. Два из них в данный момент находятся в Кувейте, еще по одному — в Бахрейне и Иордании. Отмечается, что в регионе останется еще несколько американских противоракетных комплексов, однако их точное число неизвестно.
Такое решение сделает союзников Вашингтона на Ближнем Востоке более уязвимыми в плане защиты, в то время как США уделяет все больше внимания угрозе, исходящей от Ирана. Однако, как пишет газета, глава Пентагона Джеймс Мэтти считает, что американские военные должны переключить внимание с затяжных ближневосточных конфликтов и конфликта в Афганистане на угрозы, исходящие от России и Китая.
В центральном командовании ВС США эту информацию не прокомментировали.
Patriot — американский противоракетный комплекс, состоящий на вооружении Армии США и армий стран-союзников. Комплекс состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы.
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