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Япония создает сверхзвуковые планирующие бомбы
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В Японии разрабатывают сверхзвуковые планирующие бомбы 

BFM.RU + ещё 3 33 минуты назад
Фото: Reuters
Министерство обороны Японии ускоренными темпами разрабатывает сверхзвуковые планирующие бомбы, предназначенные для поражения целей на больших расстояниях. Как сообщает газета «Джапан таймс», их предполагается поставить на вооружение в 2026 году — на семь лет раньше, чем планировалось.
Как передает ТАСС, планирующая бомба будет запускаться как головная часть ракеты и станет отделяться от нее на большой высоте. К цели бомба будет приближаться со сверхзвуковой скоростью, что крайне затруднит ее перехват, считают в японском военном ведомстве.
Запускаться ракеты с планирующими бомбами будут с мобильных наземных установок. Дальность их действия пока не приводится, однако, по данным газеты, она будет очень большой. Это позволяет использовать такие вооружения фактически как наступательные, что вступает в противоречие с мирными положениями конституции Японии, отмечает «Джапан таймс».
Пусковые установки с планирующими бомбами в первую очередь предполагается разместить на островах в Восточно-Китайском море. Токио не исключает в этой связи конфликта с Пекином, который претендует на расположенный в этом районе архипелаг Сенкаку (Дяоюйдао), находящийся сейчас под контролем Японии.
Помимо планирующих бомб, Токио начинает также разработку собственной сверхзвуковой крылатой ракеты, которая была бы малозаметна для радаров возможного противника.
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