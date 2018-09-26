Япония создает сверхзвуковые планирующие бомбы

В Японии разрабатывают сверхзвуковые планирующие бомбы

Министерство обороны Японии ускоренными темпами разрабатывает сверхзвуковые планирующие бомбы, предназначенные для поражения целей на больших расстояниях. Как сообщает газета «Джапан таймс», их предполагается поставить на вооружение в 2026 году — на семь лет раньше, чем планировалось.

Как передает ТАСС, планирующая бомба будет запускаться как головная часть ракеты и станет отделяться от нее на большой высоте. К цели бомба будет приближаться со сверхзвуковой скоростью, что крайне затруднит ее перехват, считают в японском военном ведомстве

Запускаться ракеты с планирующими бомбами будут с мобильных наземных установок. Дальность их действия пока не приводится, однако, по данным газеты, она будет очень большой. Это позволяет использовать такие вооружения фактически как наступательные, что вступает в противоречие с мирными положениями конституции Японии, отмечает «Джапан таймс».

Пусковые установки с планирующими бомбами в первую очередь предполагается разместить на островах в Восточно-Китайском море. Токио не исключает в этой связи конфликта с Пекином, который претендует на расположенный в этом районе архипелаг Сенкаку (Дяоюйдао), находящийся сейчас под контролем Японии.

Помимо планирующих бомб, Токио начинает также разработку собственной сверхзвуковой крылатой ракеты, которая была бы малозаметна для радаров возможного противника.