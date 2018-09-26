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США отдадут Украине старые списанные катера
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США передадут Украине 30-летние списанные катера 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Береговая охрана США планирует передать ВМС Украины два списанных патрульных катера класса "Айленд", об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.
Церемония передачи катеров Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321) украинской стороне состоится 27 сентября в Балтиморе (штат Мэриленд) при участии президента Украины Петра Порошенко.
Береговая охрана США получила в 1985-1992 годах 49 патрульных катеров класса "Айленд", Drummond и Cushing были построены в 1988 году. Ранее подобные катера были переданы Грузии и Коста-Рике.
В августе посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Киев хочет получить американские катера для "усиления возможностей в черноморском бассейне".
Обстановка в Азовском море осложнилась в конце марта, когда украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд".
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