С-300 не испугали Израиль

Израиль отказался считать С-300 причиной не бомбить Сирию

По его словам, курс еврейского государства в отношении Сирии останется неизменным несмотря на обвинения Москвы в том, что израильские истребители подставили под удар ПВО Сирии российский военный самолет Ил-20.

«Мы действуем осмотрительно и ответственно, — сказал Либерман. — Ничего не изменилось и не изменится. Такова наша установка».

«Мы не собираемся договариваться с Россией через СМИ, — добавил министр. — Мы действовали так, как действуем всегда, по той же схеме координации действий [с Россией], что и всегда, и мы будем действовать так же в дальнейшем». Он подчеркнул, что ответственность за инцидент с Ил-20 лежит на Сирии и армии президента страны Башара Асада. «Таковы факты», — подытожил Либерман.

По словам главы оборонного ведомства, Израиль ясно дал понять, что не позволит территории Сирии стать плацдармом для Ирана в борьбе с еврейским государством.

«Израильская армия продолжит предотвращать это, и для этого у нее есть все возможности», — добавил политик.

В этом виноваты Асад и Израиль. Погибли 15 военных

Он также отметил, что конфликт между израильской и российской сторонами раздут в СМИ, в то же время власти обеих стран «поддерживают диалог» и «держат ситуацию под контролем».

24 сентября президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провелителефонный разговор. Нетаньяху еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих 17 сентября в Сирии. Лидеры двух стран обсудили произошедшее с учетом того, что представленная израильскими военными информация о действиях их авиации расходится с выводами российского Минобороны

Разговор произошел после заявления российского Минобороны о том, что Москва в течение двух недель передаст Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в Сирии в ночь на 18 сентября. В это время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты на территории провинции Латакия. В результате катастрофы погибли 15 российских военных.