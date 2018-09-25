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Россия начала переброску вооружения в Сирию
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Россия начала переброску вооружения в Сирию 

Lenta.ru + ещё 10 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны России начало переброску в Сирию комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом «Известиям» рассказали источники, близкие к ведомству.
Первые комплексы были доставлены в понедельник, 24 сентября, на авиабазу Хмеймим самолетами Ил-76, рассказали собеседники газеты. Точный состав группировки не разглашается. Целью переброски средств РЭБ является подавление бортовых радиолокаторов, систем связи и управления летательных аппаратов, атакующих территорию Сирии, и подавление систем спутниковой навигации противника. Комплексы смогут создать над Сирией и прилегающим побережьем Средиземного моря непроницаемый радиоэлектронный купол радиусом несколько километров.
Газета приводит слова главного редактора портала MilitaryRussia Дмитрия Корнеева о том, что на Хмеймим, вероятно, отправлены системы «Красуха-4», предназначенная для борьбы с самолетами и беспилотниками, и Р-330Ж «Житель». Кроме того, вскоре может быть переброшен новейший мобильный комплекс «Дивноморье», который может создавать помехи радиолокаторам на борту, а также системам связи, управления и спутниковой навигации.
О передаче Сирии систем РЭБ ранее глава Минобороны Сергей Шойгу: «В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории». Его слова передавало агентство «Интерфакс».
24 сентября Минобороны объявило о передаче Дамаску зенитно-ракетных комплексов С-300. Они будут отправлены в Сирию в течение двух недель. Решение последовало за уничтожением российского самолета-разведчика Ил-20 сирийской ПВО, в чем Москва обвинила Израиль. По мнению российского военного ведомства, израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских ПВО. Израильская армия обвинила в произошедшем Сирию, Иран и «Хезболлу».
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