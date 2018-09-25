Россия начала переброску вооружения в Сирию

Первые комплексы были доставлены в понедельник, 24 сентября, на авиабазу Хмеймим самолетами Ил-76, рассказали собеседники газеты. Точный состав группировки не разглашается. Целью переброски средств РЭБ является подавление бортовых радиолокаторов, систем связи и управления летательных аппаратов, атакующих территорию Сирии, и подавление систем спутниковой навигации противника. Комплексы смогут создать над Сирией и прилегающим побережьем Средиземного моря непроницаемый радиоэлектронный купол радиусом несколько километров.

Газета приводит слова главного редактора портала MilitaryRussia Дмитрия Корнеева о том, что на Хмеймим, вероятно, отправлены системы «Красуха-4», предназначенная для борьбы с самолетами и беспилотниками, и Р-330Ж «Житель». Кроме того, вскоре может быть переброшен новейший мобильный комплекс «Дивноморье», который может создавать помехи радиолокаторам на борту, а также системам связи, управления и спутниковой навигации.

О передаче Сирии систем РЭБ ранее глава Минобороны Сергей Шойгу : «В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории». Его слова передавало агентство «Интерфакс»