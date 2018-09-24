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«Израиль помешает поставке С-300 в Сирию»
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Израиль может попытаться помешать поставке С-300 в Сирию, считает эксперт 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
России следует обеспечить необходимые меры безопасности при организации доставки систем ПВО С-300 в Сирию и при их передаче сирийской стороне, учитывая возможность действий Израиля для срыва данной поставки, заявил РИА Новости военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. Среди них — передача в течение двух недель Сирии комплекса С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.
"Решение о поставке С-300 Сирию является абсолютно правильной и своевременной реакцией на действия Израиля, по вине которого погиб российский самолёт Ил-20. Сейчас главное не позволить Тель-Авиву нанести удар по самолётам или кораблям, которые будут доставлять этот комплекс в Сирию, а такая вероятность существует. Следует полагать, что российским военным командованием будут приняты меры по предотвращению такого сценария и любые попытки израильской стороны уничтожить С-300 будут пресекаться самым жестким и решительным образом", — сказал Коротченко.
Эксперт подчеркнул, что развернутые в Сирии на российских базах Хмеймим и Тартус дальнобойные системы ПВО С-400 и С-300В4 позволят решить задачу отражения вероятных угроз данной поставке. Он считает, что комплекс С-300, который будет передан Сирии, может быть как старой, так и новой модификацией "трёхсотки", включая С-300В4.
"Чрезвычайно важно, чтобы сирийские специалисты, которые будут управлять С-300, были подготовлены должным образом, что, очевидно, уже и было реализовано. Соответствующую помощь сирийцам смогут оказать и российские военные советники", — добавил Коротченко.
Сирия еще в 2010 году законтрактовала С-300, но на этапе реализации сделка была аннулирована. В мае 2018 года бывший министр обороны еврейского государства Моше Яалон подтвердил РИА Новости, что Израиль не хотел появления у Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300 и использовал каналы взаимодействия, чтобы помешать поставкам. Израильская сторона опасалась, что новые зенитные ракеты не только ограничат свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве соседней страны, но и позволят сирийцам контролировать почти все израильское небо. Необходимость свободно действовать в Сирии израильтяне объясняют в первую очередь враждебным присутствием там иранских сил.
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