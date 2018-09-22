Санкции Вашингтона оказались на руку Москве

Американские заблуждения сближают Китай и Россию

Китай потребовал от США отменить санкции, введенные против китайского генерала за покупку у России С-400 и Су-35. Стремясь наказать Москву , Вашингтон продолжает делать, по сути, прямо противоположное — укреплять российско-китайский альянс. Причиной этому стало распространенное среди американских элит заблуждение.

Главным фронтом геополитического противостояния между Китаем и США в последнее время была торгово-тарифная война: страны вводили все новые пошлины на товары друг друга. Но теперь Америка открывает новый фронт — санкционный.

На днях в США намекнули, что могут ввести санкции против китайских должностных лиц за нарушение прав человека в мусульманской провинции Синьцзян. Китай отреагировал резким предупреждением о недопустимости вмешательства в свои внутренние дела. Санкции за Синьцзян пока не последовали, но у Вашингтона явно чесались руки сделать очередной ход в политике давления на Пекин. И предлог был найден.

Воспользовавшись принятым год назад законом CAATSA о введении санкций за действия, «угрожающие национальной безопасности США», Вашингтон ударил по Пекину.

Минфин США ввел санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы — 60-летнего генерал-лейтенанта Ли Шанфу — за приобретение российских Су-35 и С-400. Санкции состоят в замораживании активов департамента и его главы в случае обнаружения в США, запрете на выдачу въездных виз и отказе в экспорте американской военной техники.

Закон позволяет вводить вторичные санкции против третьих стран, например, тех, кто покупает российское оружие — но еще ни разу не применялся.

Выбор в качестве первой жертвы Пекина, одного из главных покупателей российского оружия, смешон. Санкции никак не повлияют на взаимодействие России и Китая, но должны, по мнению американцев, служить предупреждением остальным. Несколько западных агентств цитируют неназванного американского чиновника:

«Цель санкций — оказать давление на Россию в ответ на ее злостные действия… В этом контексте закон о противодействии не направлен на подрыв экономики какой-либо конкретной страны… Можете быть уверены, что мы потратили огромное количество времени в разных странах мира на обсуждение перспектив закупок систем С-400 и самолетов Су с теми, кто проявлял интерес к таким вещам. Мы очень ясно дали им понять, что такие системы как С-400 нас особенно беспокоят и могут стать причиной применения закона CAATSA».

Действительно, в последние месяцы американцы всячески давили на те страны, которые собрались покупать С-400. Например, на Турцию и Индию. Контракт с последней должен быть подписан уже в начале октября в ходе визита Владимира Путина в Дели. Давление ни к чему не привело. А за С-400 стоит очередь, в которой есть и несколько военных союзников США. Кроме Турции это Саудовская Аравия и Катар.

Китай же отреагировал очень резко. Официальный представитель МИД Гэн Шуан потребовал «исправить ошибку» или «столкнуться с последствиями отказа».

«Китайская сторона выражает свое крайнее возмущение вышеуказанными действиями… Действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений».

Санкции подрывают отношения между китайскими и американскими вооруженными силами, заявил китайский представитель и пообещал и впредь активно сотрудничать с Россией.

«Мы продолжим с российской стороной реализовывать консенсус, достигнутый лидерами двух стран, и будем поднимать стратегическое взаимодействие между двумя странами на новый уровень».

Чего добился Вашингтон своими действиями? Напугал ли он Индию и Турцию? Нет, потому что для обеих стран отношения с Россией имеют огромную самостоятельную ценность по самым разным аспектам, включая и военную сферу. Все предыдущие попытки Вашингтона отговорить их от покупок С-400 ни к чему не привели. Сейчас готовится и визит Путина в Саудовскую Аравию. И здесь также может быть заключено соглашение о поставках российских комплексов. Так что испугать санкциями против Китая у американцев никого не получится.

Но может быть, Вашингтон что-то выиграл в своих боданиях с Китаем? Ровно наоборот: введя санкции через несколько дней после участия китайских военных в российских учениях «Восток-2018», США невольно показали, как сильно раздражает их российско-китайское военное сотрудничество.

Просто удивительно, как последовательно США делают все то, что им категорически не рекомендуют их собственные стратегические мыслители (такие, например, как Генри Киссинджер ), настаивающие на том, что Америке нужно изо всех сил пытаться не допустить цементирования российско-китайского альянса.

Еще в 2014 году, когда США попытались изолировать Россию, Киссинджер и другие предупреждали об опасности для США этих попыток: заблокировать русских все равно не удастся, вместо этого мы лишь подтолкнем их к Китаю.

Беда в том, что в США распространено представление, что Россия и Китай не могут быть надежными и долговременными союзниками. Эта теория десятилетиями гуляет на Западе, закрывая возможность для беспристрастного анализа происходящего между Москвой и Пекином.

Теперь, когда два президента подбирают подходящий термин для описания нового, еще более высокого уровня стратегического партнерства России и Китая, когда китайские и русские танкисты проводят совместные учения, а Путин начал называть китайских гостей товарищами, Вашингтон решил внести свою лепту в укрепление российско-китайского альянса. Мало ему было торговой войны с Китаем, появились еще и санкции.

По Москве, говорите, бьете, а Китай так, походя задели? Пекин давно уже понимает все правильно: бьют одновременно по обеим нашим странам. И отвечать Вашингтону будем вместе, что крайне расстроит не только многоопытного Киссинджера.