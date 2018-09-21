South China Morning Post (Гонконг): Какое оружие Китай покупает у России?

South China Morning Post, Соединенные Штаты ввели военные санкции против Китая за закупку истребителей и зенитно-ракетных комплексов у России . Но что еще Пекин включает в свой список военных покупок? — на этот вопрос отвечают авторы

старейшей англоязычной газеты Гонконга , давая характеристики всем перечисленным образцам и указывая, где и как их используют китайские военные.

Китай, против которого США в четверг ввели военные санкции за приобретение российских истребителей и зенитно-ракетных комплексов, является одним из главных покупателей оружия в России.

В 2017 году Москва продала китайцам оружия и военной техники на сумму около 15 миллиардов долларов, что примерно соответствует уровню продаж предыдущего года. Это данные российского ведомства «Рособоронэкспорт» , которое отвечает за военный экспорт.

Как отмечают США, санкции, введенные за приобретение самолетов Су-35 и ЗРК С-400, направлены главным образом против России, и не имеют целью ослабить обороноспособность других стран.

Россия занимает второе место в мире по экспорту вооружений, отставая только от США. В совокупности на долю двух стран приходится более половины мирового экспорта оружия, что отмечает Стокгольмский институт исследования проблем мира.

Пакистаном, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. На долю Китая приходится шесть процентов общемировых продаж, и он входит в пятерку ведущих импортеров вооружений наряду с Индией

Какую же военную технику Россия поставляет в Китай?

Су-35

Как отмечает американский Госдепартамент , в декабре 2017 года Китай получил из России 10 самолетов Су-35, став первым иностранным государством, купившим эту обновленную версию Су-27.

Су-35 оснащен двумя турбореактивными двигателями АЛ-117С с всеракурсно управляемым вектором тяги, что позволяет ему совершать маневры на закритических углах атаки на малой скорости. У Су-35 также имеется многофункциональная РЛС, обеспечивающая сопровождение до 30 целей одновременно.

В мае Пекин продемонстрировал свои мускулы Тайваню, когда его самолеты Су-35 вместе со стратегическими бомбардировщиками H-6K пролетели над проливом Баши, который отделяет Тайвань от северных островов Филиппин.

Зенитно-ракетный комплекс С-400

Госдепартамент также заявил, что Китай в этом году купил партию ЗРК С-400 в рамках подписанного в 2014 году контракта.

С-400 является одной из лучших систем ПВО в мире, и имеет ракеты разной дальности от 40 до 400 километров. Этими ракетами можно поражать цели на высоте от 10 метров до 30 километров. Таким образом они обеспечивают эшелонированную противовоздушную оборону.

Современная РЛС этого зенитно-ракетного комплекса позволяет обнаруживать самолеты-невидимки и обеспечивает его радиоэлектронную защиту.

Комплекс может одновременно сопровождать 300 целей и атаковать 36. Он в состоянии поразить цель, летящую со скоростью максимум 4 800 метров в секунду, что соответствует 15 махам.

Россия также готовится поставить С-400 в Турцию, что вызывает серьезную обеспокоенность в НАТО

Вертолеты Камова

В 2016 году Китай приобрел у холдинговой компании «Вертолеты России» семь многоцелевых вертолетов Ка-32А11ВС, а в 2017-м купил еще два. Эти контракты также предусматривают обучение китайских летчиков.

Такие многоцелевые вертолеты способны выполнять широкий круг задач, включая борьбу с пожарами, поисково-спасательные работы и патрулирование.

Ка-32 — очень разноплановая машина, способная перевозить грузы как внутри фюзеляжа, так и на внешней подвеске. Соосная схема винтов позволяет вертолету с большой точностью совершать посадку в горной местности и в местах плотной городской застройки.

Вертолет также оснащен разнообразным специальным оборудованием, таким как водяные пушки для пожаротушения, и хорошо себя ведет в условиях густого задымления и пыли. Он также подходит для высотного строительства и перевозки грузов.

Двигатели АЛ-31Ф

Китай также заказал в России 150 турбореактивных двухконтурных двигателей АЛ-31Ф. К концу прошлого года было поставлено 100, о чем сообщил Стокгольмский институт исследования проблем мира.

Китай разместил этот заказ главным образом для оснащения своих палубных истребителей Шэньян J-15 «Летающая акула», которые являются китайской модификацией Су-27. Серия АЛ-31 — это базовый двигатель, разработанный для большого семейства самолетов Су-27.

Считается, что Китай построил несколько десятков истребителей J-15, которые находятся на борту авианосца «Ляонин».

Кроме того, несколько двигателей АЛ-31ФМ было установлено на первых испытательных образцах истребителя-невидимки пятого поколения Чэнду J-20.

Более поздние версии J-20 оснащаются двигателями WS-10 китайского производства, но ни тот, ни другой двигатель не отвечают в полной мере требованиям по скорости, маневренности и незаметности, которые предъявляются к самым современным истребителям КНР.

Китай также закупил почти 400 двигателей АЛ-31ФН для отечественных истребителей Чэнду J-10, а 10 двигателей АЛ-41Ф-1С заказаны на запчасти для истребителей Су-35.

Двигатели Д-30

Д-30 (ПС-30) ОКБ Соловьева — это советский турбореактивный двухконтурный двигатель, выполненный по двухвальной схеме. Он используется в военно-транспортных самолетах Y-20 и в бомбардировщиках H-6К.

Поступивший на вооружение в октябре 2009 года H-6К имеет радиус боевого применения 3 500 километров и оснащен двигателями Д-30.