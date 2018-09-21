Как умер последний суперистребитель СССР

Миг 1.44: как умер и во что переродился последний суперистребитель СССР

Истребитель 5-го поколения Су-57 является не единственным самолетом этого класса, разработанный российской оборонкой. Оказывается, еще в 1979 году в СССР стартовал проект по созданию принципиально нового летательного аппарата, который должен был обеспечить Советскому Союзу бесспорное превосходство в воздухе над ВВС США . Речь идет о Миг 1.44, чьи заявленные характеристики соответствовали и даже превосходили американский истребитель F-22 «Раптор», ставший первой в истории машиной 5-го поколения. Американцы дали нашему самолету название Flatpack — «в разобранном виде», то есть «недоделанный». Но, как известно, смеется тот, кто смеется последний.

Lockheed Martin VS ОКБ имени А. И. Микояна

В 80 и 90-х годах прошлого века два талантливых коллектива в разных полушариях Земли одновременно трудились над сложнейшими технологическими задачами — Lockheed Martin и ОКБ имени А. И. Микояна. Почему же был «похоронен» русский проект? Ответ лежит в той же плоскости, отчего спустя некоторое время прекратили выпуск «Раптор». Авиастроители были не готовы к появлению опередивших время самолетов: просто у США было больше денег, чтобы довести проект престижа до логического конца.

Да, наш единственный экземпляр взлетел только один раз 29 февраля 2000 года, но 6 апреля 2009 года уже американцы под тяжестью гигантских трат тоже сказали «нет» своей машине. Министр обороны США Роберт Гейтс дал команду прекратить производство истребителей F-22, завершив постройку начавших машин в 2011 году. Сегодня в связи с проблемами второго истребителя F-35 иногда звучат голоса в пользу реанимации выпуска «Раптор», однако его цена в $ 250 млн за единицу остужает даже самых верных фанатов.

Выбор Минобороны СССР

Во время "холодной войны" (cold war, CW) Советский Союз разрабатывал боевые самолеты, которые должны были оспорить превосходства в американцев воздухе. Надо признать, русским конструкторам это удавалось. ОКБ имени А. И. Микояна прошло путь от МиГ-15, который отлично показал себя в Корейской войне, через МиГ-23, МиГ-29 к истребителям 4-го поколения МиГ-31, которые в конце CW обеспечили нашей стране паритет в воздухе.

В это время другой элитный тяжелый истребитель СССР Су-27 был любимым «ребенком» конкурирующего конструкторского бюро "Сухого", но к 1990 году только 100 этих самолетов поступили в советские ВВС, то есть многократно меньше, чем было сделано Мигов. Логично, что в самом начале 1980-х годов (по некоторой информации в 1979 году), когда окончательно сформировалась концепция истребителей 5-поколения, разработку поручили ОКБ имени А. И. Микояна.

Начало легенды

В 1984 году советские авиастроители вводили в массовую эксплуатацию первые машины 4-го поколения Су-27 и МиГ-29 еще, а параллельно уже кипела работа над платформой 5-го поколения. Он должен а) быть сверхманёвренным; б) летать в бесфорсажном режиме на сверхзвуковых скоростях; в) обладать минимально возможной радиолокационной и тепловой заметностью.

Уже тогда стало ясно, что новый истребитель нуждается в значительном количестве деталей из композитов, которые еще только предстояло разработать. Особое значение имело и создание специального радиолокационного абсорбирующего покрытия, благодаря чему радарное поперечное сечение RCS не должно превышало 0,3 метра, то есть быть ничем не хуже, чем у F-22 «Раптор». Наши ученые предложили идею «плазменного щита», который в принципе вообще бы делал Миг 1.44 невидимкой.

Кстати, двигатель АЛ-41Ф, который впоследствии использовался на истребителях поколения 4++ Су-35С и даже на машине 5-го поколения Су-57 уже был разработан на НПО «Сатурн» , что позволило обеспечить Мигу 1.44 скорость 2,35 Маха. Все это в сочетании с передовыми радарами, компьютерной авионикой и стеклянной кабиной делало разрабатываемую машину ведущим в мире истребителем, далеко затмевающим возможности не только своих предшественников 4-го поколения, но и даже F-22 «Раптор».

Борьба за снижение себестоимости

Перед советскими самолетостроителями стояла непростая задача заменить «тяжелый» Су-27 и «легкий» Миг-29 на самолеты следующего поколения, да так, чтобы значительно снизить затраты на разработку и производство. Напомним, что США тоже боролись с издержками при разработке истребителей F-15 и F-16, применив на обоих самолетах одинаковые технологии. Это означает, что проработка Су-57 шла уже давно.

Уже в 1988 году стало ясно, что СССР создает суперистребитель. Тогда военные и конструкторы согласовали конкретные эксплуатационные требования к новому Миг. В 1991 году проект, по сути, был завершен и одобрен в Минобороны Советского Союза. Если бы удалось сохранить имеющие темы, то Миг 1.44 встал бы первой в мире реальной машиной 5-го поколения, намного опередив появление F-22 «Раптор». Однако распад Советского Союза в 1991 году привел к прекращению необходимого финансирования.

Тяжелые 90-е годы

С распадом СССР Россия унаследовала программу Миг 1.44. Москва неожиданно оказалась слишком в плохом экономическом положении, испытав в 1990-х годах ошеломляющий экономический спад на 40% и вступив в полосу гиперинфляции. Решено было тратить деньги там, где «выхлоп» был дешевле, а результат раньше. В результате ВВС РФ уделили приоритетное внимание модернизации Су-27, разработав более сложный самолет Су-30. Затем Минобороны оба проекта продали Китаю в качестве экспортных вариантов, чтобы заработать столь необходимую «оборонке» иностранную валюту.

Однако ввод F-22 «Раптор» нервировал наших военных, поэтому вновь были предприняты попытки возродить проект Миг 1.44. В 1994 году прототип истребителя на базе Миг 1.44 провел свои первые летные испытания. Самолет получил индекс 1.42 и подтвердил большинство заявленных характеристик. Но деньги снова закончились. И хотя программа была признана успешной, она вскоре опять была отложена на неопределенный срок. Стало ясно, что передовая истребительная программа пятого поколения оказалась не по карману для бедного российского правительства

В 1999 году опять были выделены деньги, и первый истребитель Миг 1.44 оказался готов к испытаниям. 12 января 2000 года самолет официально выкатили в присутствии российского военно-политического руководства и международных журналистов, сняв секретность с программы. Значительные перерывы отрицательно сказались на проекте, кроме того некогда передовые решения уже устарели. Были и финансовые скандалы с растратой целевого финансирования. Но самое главное, уже тогда стало ясно, что страна нуждается более в «тяжелом» истребителе 5-го поколения, каким должен стать новый Су. Есть мнение, что Миг 1.44 был продан КНР и стал базой для китайского самолета J-20.