Американцы позавидовали «божественному» оружию России

«Зависть между строчками». Эксперт о сообщениях СМИ США про оружие РФ

Россия модернизирует "божественную" артиллерию времен холодной войны, пишет американское издание The National Interest со ссылкой на Агентство иностранных военных исследований армии США (FMSO).

Речь идет о 240-миллиметровом миномете 2С4 "Тюльпан" и 203-миллиметровой гаубице 2С7 "Пион". Оба оружия способны выстреливать ядерными снарядами, что, как отмечает издание, " НАТО бы познало на горьком опыте, если бы холодная война стала горячей". Однако после окончания холодной войны Россия на долгое время складировала большую часть этой крупнокалиберной артиллерии.

Американское агентство утверждает, что теперь Москва адаптирует старые системы для современных угроз.

"По некоторым сообщениям, 2С4 модернизируют, чтобы интегрировать в современные системы командования и управления и внедрить улучшенные системы связи и управления огнем. Также предполагается обновление или замена трубы и механизма возвратной пружины", — заявили в FMSO.

Аналитикам агентства неизвестно, почему Россия возвращает старое оружие. Выдвигаются две вероятные причины, согласно первой, такая артиллерия будет использована, чтобы "стирать в порошок" укрепления противника. Вторая версия экспертов FMSO заключается в том, что снаряды для "божественной" артиллерии значительно дешевле в производстве, чем ракеты, особенно баллистические.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин считает, что в словах американских аналитиков просматривается некая зависть.