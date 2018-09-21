Американцы получат электрошоковые патроны

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Подрядчик "Роскосмоса" сбежал с гостайной
Подрядчик "Роскосмоса" сбежал с гостайной

Для американских морпехов разработают электрошоковые патроны 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Для морских пехотинцев США хотят разработать электрошоковые патроны. Соответствующий запрос опубликовало командование Морской пехоты США. Военное ведомство собирает информацию о разработке новых малокалиберных электрошоковых патронов для огнестрельного оружия.
Как говорится на портале, где размещен запрос, стоимость одного боеприпаса должна быть до одной тысячи долларов. И оговариваются необходимые характеристики. Патроны не должны соединяться проводами с оружием и обеспечивать дальность стрельбы до 100 метров, подходить для стандартного огнестрельного нарезного оружия калибра 9 миллиметров, а также гладкоствольного калибра 12 и гранатометов калибра 40 миллиметров. Кроме того, боеприпасам необходимо обеспечивать электрическое воздействие на цель продолжительностью до трех минут.
Есть еще требования к потенциальным фирмам, которые возьмутся за создание патрона. Разработку необходимо провести в три этапа. Сначала составить концепцию, потом изготовить и провести испытание опытных образцов и лишь после приступить к масштабным испытаниям.
По данным портала N+1, на вооружении морпехов США стоит не только огнестрельное оружие, но и электрошоковые пистолеты нелетального действия Taser X-26. Они стреляют электродами, которые соединены проводами с оружием. Именно по ним и проходят электрические импульсы, парализующие на время человека.
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