Stern рассказал о «смертоносном сюрпризе» Т-34

Немецкий журнал рассказал о «смертоносном сюрпризе» Т-34

Советский Т-34 оказался «смертоносным сюрпризом» для напавшего на СССР Вермахта, так как эта боевая машина превосходила все немецкие модели танков, пишет журнал Stern.

По мнению издания, немецкие танки Pz. I, II, III были «лишь игрушками» в сравнении с Т-34, который обладал мощным орудием, отличной маневренностью и наклонной лобовой броней, непробиваемой для стандартных противотанковых орудий Вермахта, передает РИА «Новости»

Одним из секретов успеха советской боевой машины немецкий журнал назвал простую и гениальную конструкцию, которая легко позволяла наладить массовое производство танка.

Отмечается, что несмотря на создание в ответ на Т-34 новых типов танков, Вермахту так не удалось получить машину, которая могла бы соперничать с «тридцатьчетверкой» в маневренности и проходимости.

Издание также назвало новаторскими для своего времени силовую установку Т-34 и дизельный V-образный двигатель B-2. Наследники этого мотора теперь используются в современных российских боевых машинах, таких как Т-90.

Т-34 — легендарный советский средний танк времен Великой Отечественной войны, который серийно выпускался с 1940 года. Он являлся основным танком РККА до первой половины 1944 года, до поступления в войска модификации Т-34-85.

Многие эксперты, в том числе немецкие генералы, называли Т-34 одним из лучших танков Второй мировой войны.

Напомним, в феврале была проведена уникальная операция со старой немецкой пленкой, содержащей аудиозапись на немецком языке о применении противотанкового снаряда Panzer-Granate 40 против советских Т-34.