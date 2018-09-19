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Россия перебросила «Искандеры» в Киргизию
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Россия перебросила ракетные комплексы «Искандер-М» на учения в Киргизию 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Ракетные комплексы "Искандер-М" впервые переброшены с Урала в Киргизию для участия в совместном антитеррористическом учении стран СНГ, сообщает российский Центральный военный округ.
"Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" впервые переброшены с Урала в Киргизию для участия в совместном антитеррористическом учении силовых структур государств-участников СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор 2018", — говорится в сообщении.
В ходе учения ракетчики выполнят боевой пуск по базовому лагерю условных террористов на горном полигоне "Эдельвейс", уточняет Центральный округ.
"Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей: ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи на дальностях до 500 километров.
Ранее для участия в учении из Тувы была переброшена батальонно-тактическая группа горной мотострелковой бригады Центрального округа.
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