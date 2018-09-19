«Краска облупилась»: Порошенко высмеяли за «новое» оружие

Порошенко высмеяли за нелепую презентацию «нового» оружия

Украинский президент опубликовал на своей странице в Facebook ролик, в котором демонстрируют испытания «новых» реактивных снарядов РС-80 «Оскол» на бомбардировщиках Су-24М.

Пользователи Сети не оценили попытки выдать старую технику с «облупившейся краской» за «новейшее» украинское оружие.

«Да там даже краска в кабине облущилась… И чем тут гордиться», — написал пользователь.

«С каких пор НУРСы стали мощным оружием… У Украины нет ни противорадарной ракеты, противокорабельной, есть только Х29, которые требуют серьезной модернизации… Никто на свете НУРСами не играется», — подметил другой комментатор.

«Это уже прошли страны развитые в военном плане. А мы херней глаза заказываем», — написал третий.