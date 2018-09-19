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«Краска облупилась»: Порошенко высмеяли за «новое» оружие
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Порошенко высмеяли за нелепую презентацию «нового» оружия 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: facebook
Украинский президент опубликовал на своей странице в Facebook ролик, в котором демонстрируют испытания «новых» реактивных снарядов РС-80 «Оскол» на бомбардировщиках Су-24М.
Пользователи Сети не оценили попытки выдать старую технику с «облупившейся краской» за «новейшее» украинское оружие.
«Да там даже краска в кабине облущилась… И чем тут гордиться», — написал пользователь.
«С каких пор НУРСы стали мощным оружием… У Украины нет ни противорадарной ракеты, противокорабельной, есть только Х29, которые требуют серьезной модернизации… Никто на свете НУРСами не играется», — подметил другой комментатор.
«Это уже прошли страны развитые в военном плане. А мы херней глаза заказываем», — написал третий.
«Самолет антикварный или трофейный. На таких сейчас только в Африке летают», — добавил еще один.
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