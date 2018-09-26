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Израильскому F-35 предрекли уничтожение C-300
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Израильскому F-35 предрекли уничтожение C-300 

Lenta.ru + ещё 246 28 минут назад
Фото: Reuters
Многофункциональные истребители пятого поколения ВВС Израиля F-35I Adir в случае необходимости уничтожат ЗРК С-300, которые Россия планирует поставить в Сирию, полагает автор The Drive Тайлер Роговей.
Эксперт заявляет, что С-300 вряд ли остановят Израиль.
«ВВС Израиля тренировались против С-300 много лет в Греции (и в США). Наконец, ВВС Израиля, при необходимости, задействуют F-35. Эти С-300 испарятся», — пишет Роговей.
Автор предполагает, что управлением ЗРК будут заниматься российские, а не сирийские военные. По его словам, в случае, если после поставок С-300 Израиль продолжит нанесение ударов по Сирии или уничтожит поставленные ракетные комплексы, репутации российской военной техники, активно продвигаемой на международном рынке, будет нанесен серьезный ущерб.
В настоящее время в распоряжении сирийских военных имеются комплексы С-200. В свою очередь Россия осуществляет модернизацию своих ЗРК до С-400. Часть освобождающихся С-300 Минобороны России планирует направить в Сирию. К такому решению российские военные пришли после того, как над Средиземным морем огнем сирийской ПВО был сбит самолет-разведчик Ил-20.
В мае Армия обороны еврейского государства заявила о первом в мире боевом применении истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II. Всего Израиль заказал у США 50 истребителей F-35A Lightning II, которые после доработки получили название F-35I Adir. Первые два самолета страна получила в 2016 году.
Греция получила права на систему С-300ПМУ1 от Республики Кипр в 2006-2007 годах. Впоследствии с ЗРК российского производства проводились военные маневры, в которых принимали участие, в частности, США, Великобритания и Израиль. В свою очередь С-300 Республика Кипр приобрела у России еще в 1999 году, рассчитывая таким образом защитить себя от Турции.
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