SpaceX начнет отправлять боевые лазеры в космос

Американская компания SpaceX рассматривает возможность запуска "наступательного оружия" на орбиту по запросу правительства США, сообщает портал Defense One со ссылкой на руководство компании.
"Если это для обороны страны, да, я думаю, мы это сделаем", — заявила президент и главный операционный директор компании Гвинн Шотвелл.
Как отмечает Defense One, министерство обороны США сейчас находится в поиске новых технологий, которые могут помочь обнаружить ракеты из России, Китая и КНДР. Кроме того, министерство рассматривает возможность вывода на орбиту оружия направленного энергетического действия, в том числе и лазерного.
Президент США Дональд Трамп ранее поставил задачу выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в данной области. По словам главы Белого дома, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены "плестись" за Россией и Китаем.
В МИД РФ ранее заявили, что на фоне очевидного стремления США к доминированию в космосе, в том числе в военном отношении, российская сторона развивает свои космические средства разведки, связи и контроля. Вместе с тем, Москва не планирует размещать оружие в космосе первой и рассчитывает, что такая позиция будет принята во внимание властями США.
Запуск наступательного оружия на орбиту нарушает договор о космосе, запрещающий размещение в космическом пространстве оружия массового поражения. Однако это по-прежнему не останавливает США, отметил в эфире радио Sputnik политолог, американист Михаил Синельников-Оришак.
"Запрет на размещение оружия в космосе совершенно не мешал США в свое время развертывать программу стратегической оборонной инициативы (известной как "звездные войны" — ред.). Другое дело, что выяснилось — это было большим блефом. Но, тем не менее, использование космического пространства под военные цели никакой запрет не останавливал. Мы исходим из того, что существует международное право, а США так не считают. Поэтому помешать им могут только адекватные действия с нашей стороны. Вместе с тем, участие в такого рода масштабных проектах на данный момент мне кажется сомнительным. Потому что даже в эпоху противостояния двух супердержав это было не просто дорого, а очень дорого, в том числе и для США. Возможно, сейчас речь идет о выбивании новых бюджетов под те или иные разработки. И с этой целью нагнетается такая ситуация, зондируется общественное мнение", — сказал Михаил Синельников-Оришак.
По его мнению, если компанию SpaceX действительно привлекут к размещению оружия на орбите, то только для того, чтобы снять часть ответственности, в частности с NASA.
"Это такой аутсорсинг, прокладка, чтобы не подставлять NASA в некорректных вещах. Грубо говоря, если космические частные компании в чем-то ошибутся, то это будет их вина, их провал. А потраченные средства, которые им выделялись, использование технологий NASA, испытательные полеты и так далее взыскать будет просто не с кого. Мол, это частная инициатива, и мы за нее ответственности не несем. Вроде бы государство здесь ни при чем, но ему удобно решать с помощью частной компании именно государственные задачи", — отметил Михаил Синельников-Оришак.