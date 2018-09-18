Пентагон добивается значительного расширения ВВС США

Пентагон объявил о намерении добиваться значительного расширения ВВС США

Руководство министерства обороны США планирует добиваться значительного расширения американских Военно-воздушных сил (ВВС). Об этом сообщила в понедельник министр ВВС США Хезер Уилсон.

" [В настоящее время] ВВС слишком малы для [выполнения] того, что страна ожидает от нас. 312 боевых эскадрилий недостаточно. Так сколько требуется? 386", — заявила Уилсон, выступая на конференции в штате Мэриленд.

"ВВС, которые нам нужны для выполнения [текущей] Стратегии национальной обороны, состоят из 386 боевых эскадрилий", — считает министр. Занимающее этот пост гражданское лицо не является членом президентского кабинета, работает в структуре Пентагона и подчиняется министру обороны США

Раскрытые детали

Согласно информации, изложенной Уилсон, ВВС требуется еще семь эскадрилий истребителей, пять эскадрилий стратегических бомбардировщиков, две эскадрильи беспилотных летательных аппаратов, одна эскадрилья транспортной авиации, семь эскадрилий, приданных Космическому командованию ВВС, 14 эскадрилий воздушных заправщиков, семь эскадрилий специальных операций, девять поисково-спасательных эскадрилий и 22 эскадрильи командования и управления, а также разведки. Речь идет о потенциальном расширении Военно-воздушных сил на 24%.

При этом Уилсон уточнила, что число стратегических ядерных ракет, которые находятся в ведении ВВС США, увеличивать не намечается. "Мы модернизируем свой потенциал ядерного сдерживания, но мы не видим увеличения числа ракетных эскадрилий", — заверила министр. По ее словам, не собирается Пентагон увеличивать и количество тех эскадрилий ВВС, которые отвечают за операции в киберпространстве. "Киберпространство тоже не увидит роста числа эскадрилий, хотя мы и разработаем новые инструменты для имеющихся эскадрилий", — отметила Уилсон.

По ее оценке, реализация описанных замыслов потребует расширения численности личного состава ВВС на 40 тыс. человек. За счет этого общая численность личного состава данного вида американских Вооруженных сил (ВС) составит приблизительно 717 тыс. человек. На пике численности американские Военно-воздушные силы состояли в 1987 году из 401 боевой эскадрильи.

Осуществить новые намерения Пентагон рассчитывает в 2025-2030 годах, пояснила Уилсон.

Кроме того, как она пообещала, изменится тактика и стратегия применения ВВС. "Дело не только в расширении. Мы будем вести иначе боевые действия", — указала министр. По ее свидетельству, начальник штаба Военно-воздушных сил генерал Дэвид Голдфин вскоре обнародует данные о грядущей реорганизации вверенного ему вида ВС и о методах его подготовки, чтобы тот мог создавать "многочисленные дилеммы для … противника".

Под предлогом возникающей угрозы

Как утверждала Уилсон, все эти планы подготовлены главным образом в ответ на военное строительство России и Китая. В этом контексте министр упомянула о "быстро вводящем новшества противнике". "Возникают новые угрозы, на которые должно ответить наше поколение", — полагает Уилсон.

"Менее недели назад Россия начала крупнейшие за четыре десятилетия [военные] учения на своей территории с участием более чем 300 тыс. военнослужащих и 1 тыс. летательных аппаратов. А на другом конце мира был объявлен готовым к боевому применению первый китайский авианосец, который вскоре отправился в Тихий океан на проведение летных операций. Китай осуществил милитаризацию островов в Южно-Китайском море, и теперь вся Юго-Восточная Азия находится в пределах досягаемости его дальних бомбардировщиков", — сказала министр.

Вопрос денег

В заключение Уилсон подтвердила, что намеченные планы наверняка столкнутся с различными сложностями по финансовым причинам.

"Мы без наивности смотрим на перспективы того, сколько у нас уйдет времени, чтобы заручиться поддержкой и бюджетом, который требуется для [создания] необходимых нам сил", — заявила министр.

В соответствии с выводами некоторых неправительственных американских экспертов, реализация описанных ею планов способна обойтись ВВС дополнительно в $13 млрд в год. Бюджетный запрос этого вида ВС на 2019 финансовый год превышает $156 млрд Как прогнозируют американские аналитики в частном секторе, оглашенные Уилсон планы наверняка приведут к активизации дебатов в администрации США в целом и Пентагоне, в частности, относительно того, что действительно должно входить в категорию приоритетных сфер финансирования.

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