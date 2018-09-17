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Противника запутали фальшивыми «Скадами»
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Противника запутали фальшивыми «Скадами» на учениях «Восток-2018» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РГ
Правда, речь идет не о настоящих боевых машинах, а о макетах всемирно известной техники. Их фотографии размещены на сайте Министерства обороны РФ.
Восхищает, как тщательно были выполнены эти ложные цели — фальшивые пусковые установки, в самом деле, очень похожи на настоящие, особенно с воздуха. То же самое касается других образцов техники, например, грузовиков.
Опыт военных конфликтов последних десятилетий продемонстрировал эффективность применения таких разработок. Так, во время конфликта из-за Косово натовское командование в своих сводках регулярно отчитывалось о сотнях уничтоженных танков, БМП, БТР, военных автомобилей и арторудий. Как оказалось, потери сербов были завышены в десятки раз. Вошедшие уже после прекращения огня в этот автономный край натовские войска увидели, что подавляющая часть находившейся здесь боевой техники уцелела и без помех возвращается в места постоянной дислокации. Так что стервятники НАТО уничтожали искусно созданные макеты.
В настоящее время в Российской армии имеются различные ложные цели, имитирующие боевые самолеты, бронетехнику и ракетные установки.
Недавно на Международном военно-техническом форуме "Армия 2018" впервые был представлен пневматический вариант "арктического зенитного-ракетного комплекса "Тор-М2ДТ".
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