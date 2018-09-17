Не только «Ураган»: от чего у Запада «кровь стынет в жилах»

Не только «Ураган»: ТОП-10 новейших вооружений России, пугающих Запад

Британские СМИ назвали российскую РСЗО "Ураган" оружием, от которого "кровь стынет в жилах". "Экономика сегодня" предлагает рейтинг новейших вооружений России, пугающих Запад сильнее всего.

С-400: удар по гегемонии США и НАТО

Западные СМИ и представители военных ведомств традиционно уделяют много внимания российским ракетным комплексам и системам. Одной из наиболее пугающих США и НАТО является зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 "Триумф": ее называют "сокрушительным ударом" по гегемонии США с их "крылатой демократией", ведь благодаря новым ракетам эта система может уничтожать воздушные цели в радиусе 400-600 км и высоте 180-250 км.

Эффективность С-400 заставляет Запад еще сильнее бояться "наследника" этой системы С-500, испытания которой, по некоторым данным, РФ проводит уже сейчас. Главной особенностью этой системы является способность уничтожать цели даже в ближнем космосе, что сводит на нет все планы американцев на "звездные войны" против России.

"Калибр": любая точка мира под прицелом

Еще одной ракетой РФ, наводящей страх на Запад, является крылатая ракета "Калибр", носителями которых являются преимущественно ракетные корабли и подлодки. Штаты и их союзники неожиданно "открыли" для себя это оружие, когда Россия ударила "Калибрами" по террористам в Сирии с Каспийского моря (расстояние примерно 1,5 тыс. км). Это заставило Запад признать, что Россия имеет возможность нанести удар практически по любой точке мира в силу мобильности ее ВМФ.

Западные журналисты назвали видео пуска "Калибров" тем, что заставит американцев дрожать в страхе перед Россией. Кроме того, эффективность этих ракет свела на нет все рассуждения американских и европейских СМИ об отсутствии у РФ действенного высокоточного оружия.

"Искандер": достаточно, чтобы Европа содрогнулась

Одним из самых популярных в западных СМИ видов российских вооружений является оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер". Причиной этого во многом является близость данных систем к натовцам, ведь "Искандеры" развернуты в Калининградской области, которую на Западе называют "форпостом" и "бастионом" РФ у границ альянса.

Страхи Запада объясняются способностью "Искандера" уничтожать любые цели в радиусе 500 км с точностью до двух метров. Таким образом, под прицелом этих комплексов находится вся Восточная и Центральная Европа до Берлина. Кроме того, на Западе убеждены, что "Искандер" можно использовать как пусковую установку для ядерных ракет в случае начала мировой войны.

"Кинжал": убийца авианосцев, меняющий правила игры

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" является первым и пока единственным в мире оружием своего класса. Ракета, запускаемая самолетами МиГ-31 и Ту-22М3 в полете, летит на гиперзвуковой скорости (10 чисел Маха или 12 тыс. км/ч), что делает ее недосягаемой для средств ПРО противника. Радиус действия "Кинжала" составляет 2 тыс. км, а боеголовка, устанавливаемая на ракету, вполне может быть ядерной.

На Западе узнали о "Кинжалах" после знаменитого выступления президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. СМИ США и стран НАТО сначала не поверили демонстрации его возможностей, но после видео первых испытаний устроили панику, называя "Кинжалы" "шокирующими наводящими ужас" ракетами, которые буквально "переписывают историю" оружия. Особое внимание уделяется способности "Кинжала" уничтожать авианосцы — основу американской военной мощи.

"Сармат": ядерный ад

Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" также была упомянута в послании Путина, но о ее разработке стало известно намного раньше. На Западе называют "Сармат" "наследником" легендарной советской МБР "Сатана" — за два года до послания Путина британские СМИ называли новую ракету способной принести НАТО "ядерный ад". Но после выступления президента РФ стало ясно: ничего подобного "Сармату" никогда не было ни у одной страны мира, и страхи Запада усилились.

Дело в том, что "Сармат" обладает глобальным радиусом действия и не имеет ограничений дальности полета. С учетом того, что одна такая ракета может переносить полтора десятка ядерных боеголовок, Россия может уничтожить все восточное побережье США всего пятью "Сарматами", а на Нью-Йорк, как пишут западные СМИ, хватит и одного.

"Авангард": невеста сатаны

Гиперзвуковой комплекс "Авангард" является, пожалуй, наиболее уникальным из новейших вооружений России. Он предполагает принципиально иной подход к глобальному удару по потенциальному противнику: доставляемый с помощью МБР на высоту, недосягаемую для средств ПРО, "Авангард" летит вниз на гиперзвуковой скорости. На подходе к цели его невозможно сбить, поскольку комплекс способен на глубокое маневрирование, в том числе в плотных слоях атмосферы.

Характеристики и даже облик "Авангарда" держатся в строгом секрете, что лишь усиливает опасения НАТО. Так, британские СМИ называют гиперзвуковой блок "неостановимым" и крупнейшим технологическим прорывом РФ, сводящим на нет всю глобальную систему ПРО США. Таблоиды даже предложили для "Авангарда" собственное название — "невеста сатаны", что красноречиво свидетельствует о страхах Запада.

"Посейдон": вызывающая цунами торпеда апокалипсиса

Подводный беспилотник "Посейдон" не имеет ограничений по дальности и может действовать на глубине до километра, в силу чего останется недосягаемым для любых систем обнаружения подводных угроз. Его малозаметность усиливается скоростью (70 узлов или почти 130 км/ч) и уникальной низкой шумностью, которая сливается с естественными звуками под водой. "Посейдон" может применяться против любых надводных и подводных целей, а также для уничтожения противника на береговой линии.

На Западе считают "Посейдон" результатом проекта "Статус-6", начатого еще в советские годы с целью обеспечить удары по США с обоих побережий. Благодаря мощному ядерному заряду это оружие может спровоцировать 50-метровые цунами у берегов США, которые разрушат все, что есть на целевом берегу. В силу этого в Пентагоне даже считают "Посейдон" главной угрозой Америке в стратегическом смысле.

Су-57: непобедимый воздушный боец

Первый российский истребитель пятого поколения Су-57 называют на Западе воплощением российского подхода к созданию новых самолетов. Пока США делают ставку на невидимость и технологичность (плоды такого подхода воплотились в крайне проблемном F-35), Россия создала самолет, который не собирается скрываться и убегать. А в воздушном бою Су-57 не оставляет шансов никому из западных "аналогов" — европейские и американские журналисты называют его "непобедимым бойцом" в небе.

Главным преимуществом Су-57 над F-22 и F-35 называют сверхманевренность, которая в сочетании с уникальными системами отражения сигнала позволяет ему остаться незаметным, даже будучи вплотную к вражеским истребителям. Благодаря этому он способен обеспечить России превосходство в воздухе без оглядки на пресловутый "стелс", в котором Запад пока еще имеет некоторое преимущество.

"Буратино" и "Солнцепек": самое страшное

"Ураган" не является первой российской РСЗО, которая навела страх на западные СМИ. До этого самым страшным оружием России были названы тяжелые огнеметные системы (ТОС) "Солнцепек" и "Буратино", в конструкции которых также имеется РСЗО с 24-30 трубами. Благодаря одновременному залпу возникает "эффект аэрозольной бомбы" и подобие взрывной волны, что не оставляет противнику шансов выжить в огне даже в защищенных бункерах.

Западные СМИ называет ракетную артиллерию РФ "сумасшедшей", считая ее одним из главных страхов американской армии. Ничего подобного у стран НАТО нет, а Россия уже готовит более мощные и мобильные ТОС, которые будут базироваться на новейшей платформе "Армата".

Средства РЭБ: незаметное оружие против самого главного

Передовые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) армии России, может, не так часто упоминаются в западных СМИ, но это лишь скрывает настоящие опасения США и их союзников. На Западе открыто признают, что в области РЭБ США на много лет отстали от России, что стало ясно в Сирии, где, согласно некоторым данным, российские системы предотвратили несколько атак американских беспилотников.

Помимо беспилотников и всей электроники современных систем вооружения, современные российские системы РЭБ могут оставить противника без связи. Согласно некоторым данным, РФ уже протестировала в Сирии отключение GPS в радиусе нескольких сотен километров. Внутри создаваемого этим оружием "купола" подавления западная армия останется "слепой и глухой", констатируют западные эксперты.