Россияне поставили F-22 в невыгодное положение

Американские F-22 встретились над Аляской с лучшим российским истребителем и оказались в невыгодном положении

Business Insider (США) . Лучшие российские и американские военные самолеты недавно встретились друг с другом. Это произошло в небе у Аляски . Если бы завязался настоящий бой, российские истребители одержали бы победу: американским F-22 не хватает оружия, и они оказались бы в невыгодном положении, пишет

Лучшие истребители США и России недавно встретились друг с другом в небе возле Аляски — и если бы вспыхнул бой, российский самолет имел бы преимущество.

Американскому F-22 явно не хватает вооружения, и он полагается на скрытность, поэтому встреча лицом к лицу с передовым российским истребителем поставит его в невыгодное положение.

О большинстве инцидентов в небе с участием США известно заранее, а их урегулированием занимаются профессионалы, но правила ведения боевых действий оставляют США уязвимыми для первого удара.

Американские истребители-невидимки F-22 перехватили российские бомбардировщики Ту-95, являющиеся носителями ядерного оружия, а также истребители Су-35, которые приблизились к Аляске во вторник, и это подчеркивает недостаток лучших истребителей США.

F-22, обладая невероятными способностями по маневрированию в воздухе и вседиапазонной незаметностью, скрывающей его от врагов на расстоянии, является наиболее опасным боевым самолетом США.

В то время как F-35 был создан как летающий универсал, который может вести воздушный бой, бомбить наземные цели, вести разведку или проводить наблюдение, F-22 специализируется только на одном: воздушном бою.

Но, принимая во внимание сегодняшние условия ведения боя, стоит отметить, что огромные преимущества F-22 в незаметности мало что значат.

Во время выполнения перехвата истребитель подлетает к самолету, который вторгся в его воздушное пространство, и передает по радиосвязи: «Развернитесь, или мне придется применить меры».

В это время самолет обычно наклоняется в сторону и показывает злоумышленнику крыло, увешанное ракетами. Но F-22 никогда не мог этого сделать; из-за его стелс-дизайна все ракеты и бомбы хранятся у него внутри.

Пилот, который вторгается в воздушное пространство США или защищаемой силами США страны, которого встречает F-22, на самом деле понятия не имеет, вооружен ли самолет. Российский Су-35 несет больше ракет, чем F-22, и держит их там, где каждый может это видеть.

Кроме того, если формальный перехват превратится в реальный воздушный бой, F-22 начнет его в очень неблагоприятных условиях.

Преимущества незаметности больше нет

Если бой начнется во время перехвата, как на этой неделе, российский пилот будет иметь огромное преимущество, имея F-22 в поле зрения. Более того, российский Су-35 обладает лучшей маневренностью по сравнению с F-22.

Отставной подполковник Дэвид «Чип» Берк, единственный морской пехотинец США, который летал как на F-22, так и на F-35, ранее рассказал «Бизнес Инсайдер», что, когда он летал на F-22, его «целью было избегать маневренного боя» с противником. Вместо этого, сказал Берк, он стал бы использовать естественные преимущества F-22 в скрытности, чтобы воздушного боя удалось избежать.

Но один лишь тот факт, что российский Су-35 может лучше маневрировать и нести больше ракет, еще не означает, что он автоматически выиграет воздушный бой, который вспыхнет во время осуществления перехвата. Возможности F-22 и его пилотов, которые являются одними из лучших в ВВС, несомненно, дадут ему шанс в таком противостоянии.

Эксперт по боевой авиации Королевского института объединенных служб Джастин Бронк ранее сказал «Бизнес Инсайдер», что истребители пятого поколения, такие как F-22, с его внутренними отсеками вооружения и упором на скрытность, а также F-35 «не обязательно» использовать для перехватов, и что «эту работу могут выполнять другие, более дешевые перехватчики».

Реальная опасность

США часто перехватывают российские самолеты, которые летают вблизи их воздушного пространства, и это почти всегда выполняется безопасным и профессиональным образом. У США и России есть свои разногласия, и сегодня это создает напряженность из-за конфликтов на Украине и в Сирии, но столкновение между двумя крупнейшими ядерными державами в мире не будет решением, принятым легкомысленно.

В Сирии, где российские и американские самолеты работают в тесном контакте, они придерживаются линии предупреждения конфликтов и призывают друг друга уведомлять другую сторону о подлетающих самолетах, чтобы избежать столкновений.

Но то, как ВВС США используют F-22, разработанный, чтобы поражать самолеты противника на большом расстоянии, используя свое преимущество в скрытности, ставит его в невыгодное положение при выполнении, возможно, спорных заданий по перехвату.

Как рассказал «Бизнес Инсайдер» Бронк, по этой причине на роль перехватчика, возможно, лучше подходит более старый самолет F-15.