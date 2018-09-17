Умер конструктор ракетных комплексов Кузнецов

Ушел из жизни легендарный оружейный конструктор Владимир Кузнецов

Конструктор высокоточных ракетных комплексов Владимир Кузнецов умер в Туле.

Главный конструктор по разработкам реактивных межвидовых высокоточных комплексов и зенитных управляемых ракет ПАО «Конструкторское бюро приборостроения» Владимир Кузнецов ушел из жизни в возрасте 79 лет.

Легендарного конструктора не стало 14 сентября в Туле, сообщили в дирекции предприятия.

Кузнецов является Лауреатом Ленинской премии, премии правительства Российской Федерации , а также кавалером орденов Дружбы народов и Почета.