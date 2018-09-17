Умер конструктор ракетных комплексов Кузнецов

Конструктор высокоточных ракетных комплексов Владимир Кузнецов умер в Туле.
Главный конструктор по разработкам реактивных межвидовых высокоточных комплексов и зенитных управляемых ракет ПАО «Конструкторское бюро приборостроения» Владимир Кузнецов ушел из жизни в возрасте 79 лет.
Легендарного конструктора не стало 14 сентября в Туле, сообщили в дирекции предприятия.
Кузнецов является Лауреатом Ленинской премии, премии правительства Российской Федерации, а также кавалером орденов Дружбы народов и Почета.
Прощание с Владимиром Кузнецовым состоится в понедельник, 17 сентября, в Большом зале тульского Всехсвятского кафедрального собора. Похоронят конструктора на Почетной аллее Смоленского кладбища, передает «Интерфакс».