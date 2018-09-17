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Умер конструктор ракетных комплексов Кузнецов
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Ушел из жизни легендарный оружейный конструктор Владимир Кузнецов 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Конструктор высокоточных ракетных комплексов Владимир Кузнецов умер в Туле.
Главный конструктор по разработкам реактивных межвидовых высокоточных комплексов и зенитных управляемых ракет ПАО «Конструкторское бюро приборостроения» Владимир Кузнецов ушел из жизни в возрасте 79 лет.
Легендарного конструктора не стало 14 сентября в Туле, сообщили в дирекции предприятия.
Кузнецов является Лауреатом Ленинской премии, премии правительства Российской Федерации, а также кавалером орденов Дружбы народов и Почета.
Прощание с Владимиром Кузнецовым состоится в понедельник, 17 сентября, в Большом зале тульского Всехсвятского кафедрального собора. Похоронят конструктора на Почетной аллее Смоленского кладбища, передает «Интерфакс».
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