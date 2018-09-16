Российский «Ураган» напугал британцев

«Кровь стынет в жилах»: британские СМИ испугались российского «Урагана»

Британский таблоид The Sun прокомментировал видео стрельбы российской РЗСО "Ураган" во время учений "Восток-2018".

Как пишет издание, от кадров с забайкальского полигона Цугол поистине "кровь стынет в жилах".

"Россия позволила миру взглянуть на устрашающую РСЗО "Ураган" на крупнейших военных учениях за последние десятилетия", — говорится в материале.

Как отмечает издание, на "ужасающих" кадрах "20-тонная военная машина стреляет 280-килограммовыми ракетами" со скоростью два раза в секунду. При этом наряду с системой "Ураган" во время учений было представлено огромное количество военной техники, подчеркивает The Sun.

С 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в морских акваториях проходят крупнейшие международные учения "Восток-2018".

В маневрах принимают участие почти 300 тысяч военнослужащих Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации ВКС, а также военные из Китая и Монголии. В учениях задействовано более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч бронемашин, до 80 кораблей и судов обеспечения.