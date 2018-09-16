«Кровь стынет в жилах»: «Ураган» ужаснул британцев

«Ураган» испугал британцев

Кадры стрельбы из российской реактивной системы залпового огня «Ураган» на учениях «Восток-2018» — «пугающие», сообщает The Sun.

Автор британского таблоида пишет, что стрельба 20-тонной военной машины двумя 280-килограммовыми снарядами в секунду выглядит «ужасающе».

Также британец отмечает, что крупнейшие почти за 40 лет военные маневры России имели место на фоне обострения ее отношений с Западом.

Учения «Восток-2018» длились с 11 по 17 сентября. 13 сентября президент России Владимир Путин посетил один из полигонов, «Цугол» в Забайкалье, на которых учения проходили.

Глава государства понаблюдал за форсированием водной преграды, захватом плацдарма, двумя ударами из ракетных комплексов «Искандер-М» и выброской 550 десантников из восьми самолетов. После этого Путин заявил, что военные продемонстрировали свою способность успешно противостоять потенциальным угрозам, а также подчеркнул, что Россия — миролюбивая страна.