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«Кровь стынет в жилах»: «Ураган» ужаснул британцев
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«Ураган» испугал британцев 

Рамблер + ещё 3 9 часов назад
Кадры стрельбы из российской реактивной системы залпового огня «Ураган» на учениях «Восток-2018» — «пугающие», сообщает The Sun.
Автор британского таблоида пишет, что стрельба 20-тонной военной машины двумя 280-килограммовыми снарядами в секунду выглядит «ужасающе».
Также британец отмечает, что крупнейшие почти за 40 лет военные маневры России имели место на фоне обострения ее отношений с Западом.
Учения «Восток-2018» длились с 11 по 17 сентября. 13 сентября президент России Владимир Путин посетил один из полигонов, «Цугол» в Забайкалье, на которых учения проходили.
Глава государства понаблюдал за форсированием водной преграды, захватом плацдарма, двумя ударами из ракетных комплексов «Искандер-М» и выброской 550 десантников из восьми самолетов. После этого Путин заявил, что военные продемонстрировали свою способность успешно противостоять потенциальным угрозам, а также подчеркнул, что Россия — миролюбивая страна.
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