ООН обвинила КНДР в продаже оружия Сирии 

Группа экспертов ООН подготовила доклад, в котором представила свидетельства нарушения КНДР экономических санкций. Это, в том числе, выражается в продаже Пхеньяном оружия Сирии, Йемену, Ливии и другим странам, в которых идут вооруженные конфликты.
Также эксперты обвинили КНДР в продаже угля и нефтепродуктов вопреки запрету со стороны ООН, передает ТАСС.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия пытается подорвать санкции ООН в отношении Северной Кореи. Такое заявление он сделал во время брифинга в Госдепартаменте. Он отметил, что имеет в виду ограничения, которые были одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН.
В США собирают международную коалицию для отслеживания судов, поставляющих топливо и другую продукцию в КНДР в обход санкций. Союзниками американцев в этом вопросе станут Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Франция, Южная Корея и Япония.