ООН обвинила КНДР в продаже оружия Сирии

Йемену, Группа экспертов ООН подготовила доклад, в котором представила свидетельства нарушения КНДР экономических санкций. Это, в том числе, выражается в продаже Пхеньяном оружия Сирии Ливии и другим странам, в которых идут вооруженные конфликты.

Также эксперты обвинили КНДР в продаже угля и нефтепродуктов вопреки запрету со стороны ООН, передает ТАСС

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия пытается подорвать санкции ООН в отношении Северной Кореи. Такое заявление он сделал во время брифинга в Госдепартаменте . Он отметил, что имеет в виду ограничения, которые были одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН

В США собирают международную коалицию для отслеживания судов, поставляющих топливо и другую продукцию в КНДР в обход санкций. Союзниками американцев в этом вопросе станут Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Франция, Южная Корея и Япония.