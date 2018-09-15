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Пилот ВВС США случайно показал сверхсекретный самолет
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Пилот ВВС США случайно «рассекретил» сверхтаинственный «самолет-шпион»: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Пользователи Сети заметно оживились при обсуждении этих кадров. Особенно четко виден таинственный объект при замедлении видео.
Курьезный случай произошел с пилотом ВВС США — во время съемки посадки одного из американских истребителей на авианосец «Джеральд Форд» на кадры попал некий металлический треугольный объект, припаркованный тут же.
На видео, опубликованном на YouTube, особенно отчетливо показан «таинственный треугольник» при замедленной съемке. При этом, отмечают авторы кадров, ранее в ВВС США подобный воздушный объект представлен не был.
По мнению пользователей Сети, таинственный «треугольник» якобы является не чем иным, как летательным аппаратом под кодовым названием TR-3B — предположительно, сверхсекретным кораблем-шпионом.
«Он действительно существует!», — оживились пользователи.
Однако же нашлись и те, кто не исключил монтажа на кадрах.
«Они бы не оставили его на палубе авианосца. Это или чужой космический корабль, или какая-то сверхсекретная технология», — отмечает другой комментатор.
Судя по всему, тайна зависшей в небе «пирамиды» близка к разгадке. Ранее она шокировала тысячи пользователей Сети.
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