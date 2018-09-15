Пилот ВВС США случайно показал сверхсекретный самолет-шпион

Пилот ВВС США случайно «рассекретил» сверхтаинственный «самолет-шпион»: видео

Пользователи Сети заметно оживились при обсуждении этих кадров. Особенно четко виден таинственный объект при замедлении видео.

Курьезный случай произошел с пилотом ВВС США — во время съемки посадки одного из американских истребителей на авианосец « Джеральд Форд » на кадры попал некий металлический треугольный объект, припаркованный тут же.

На видео, опубликованном на YouTube, особенно отчетливо показан «таинственный треугольник» при замедленной съемке. При этом, отмечают авторы кадров, ранее в ВВС США подобный воздушный объект представлен не был.

По мнению пользователей Сети, таинственный «треугольник» якобы является не чем иным, как летательным аппаратом под кодовым названием TR-3B — предположительно, сверхсекретным кораблем-шпионом.

«Он действительно существует!», — оживились пользователи.

Однако же нашлись и те, кто не исключил монтажа на кадрах.

«Они бы не оставили его на палубе авианосца. Это или чужой космический корабль, или какая-то сверхсекретная технология», — отмечает другой комментатор.

Судя по всему, тайна зависшей в небе «пирамиды» близка к разгадке. Ранее она шокировала тысячи пользователей Сети.