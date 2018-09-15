НАТО назвало «вызовом» покупку Турцией С‐400

Генсек НАТО прокомментировал покупку Турцией российских С-400

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался по поводу покупки Турцией российских зенитных ракетных систем С-400. "То, что мы видим сейчас, является вызовом для всех", — подчеркнул генсек, при этом назвав Анкару "очень важным союзником" и выразив надежду на решение непростого вопроса.

Ранее российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Турция не отказывается от приобретения С-400 "Триумф", несмотря на угрозы со стороны США. Комплексы начнут поступать в республику в следующем году, напоминает ТАСС

С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Данные комплексы не имеют аналогов в мире. Они способны сбивать не только самолеты и крылатые ракеты, но и более сложные объекты, в том числе выполненные по стелс-технологиям.