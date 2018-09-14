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Россия применила «лучшие в мире» стелс-ракеты
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Россия применила «лучшие в мире» стелс-ракеты 

Lenta.ru 1 час назад
В ходе учений «Восток-2018» на полигоне «Телемба» (Бурятия) российские военные задействовали мишени-имитаторы ракет низкой радиозаметности, характеристики которых превосходят уже принятые на вооружение известные зарубежные аналоги. Об этом сообщил еженедельнику «Звезда» начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов.
По его словам, «командование решило не ограничиваться типичными учебными ракетами-мишенями», в связи с чем «в условный массированный удар бросили специальные тренировочные копии реальных крылатых ракет, которые способны огибать рельеф».
«Дело еще и в том, что в маневрах были применены особые мишени-имитаторы ракет, с очень низкой радиозаметностью, по-другому — с технологией "стелс", "невидимки". Эти ракеты-мишени превосходят все известные иностранные аналоги уже настоящих ракет», — сказал военный.
Маневры войск «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября на территории Дальнего Востока России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Всего в учениях задействовано около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Маневры «Восток-2018» являются крупнейшими с момента распада СССР военными учениями на территории России.
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