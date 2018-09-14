Ракеты‐невидимки «ударили» по Забайкалью

Во время учений «Восток-2018» российские военные продемонстрировали ракеты-невидимки, которые по характеристикам превосходят все аналоги в мире. Технику показали в ходе маневров на бурятском полигоне Телемба. Об этом в интервью еженедельнику «Звезда» рассказал начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов

На учениях военные отражали условный ракетный удар по Забайкалью при помощи систем ПВО. В составе массированного удара находились тренировочные копии настоящих крылатых ракет, способных учитывать при полете особенности рельефа, и имитаторы баллистических боеголовок.

Для усложнения задачи командование также добавило мишени-имитаторы ракет с технологией невидимости. По словам Тихонова, они обладают крайне низкой радиозаметностью.

«По-другому, с технологией «стелс», «невидимки». Они превосходят все известные иностранные аналоги уже настоящих ракет», — уточнил полковник.

Маневры войск «Восток-2018» стали самыми масштабными с 1981 года. В них принимают участие порядка 300 тысяч военных, до 36 тысяч бронемашин, более тысячи самолетов, до 80 кораблей и судов обеспечения, вертолетов и беспилотников. Организовано международное взаимодействие с подразделениями из Китая и Монголии.