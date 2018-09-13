Пашинян просит у Москвы деньги на оружие 

12 сентября стал богатым на события днем для военно-политического руководства Армении. Не успел премьер-министр Никол Пашинян обнаружить в стране «заговор олигархов», как министр обороны Давид Тоноян заявил о скором предоставлении Россией республике оборонного кредита в размере $100 млн Несмотря на демонстративную уверенность Еревана в успешном результате переговоров, эксперты ставят под сомнение желание Москвы выдать новый льготный кредит прозападному руководству Армении.
«Заключение нового кредита — процесс, который будет осуществлён», — сообщил Тотоян журналистам, добавив, что на данный момент не может раскрыть информацию о том, какие именно виды вооружений у России закупит Армения.
Договорённость о предоставлении Еревану Москвой первого кредита на $200 млн была достигнута в июне 2015 года. Кредит был выдан на льготных условиях с учётом членства республики в ОДКБ, что позволяет закупать оружие по внутрироссийским ценам. В приложении к российско-армянскому соглашению упоминалась следующая номенклатура вооружений и военной техники: РСЗО «Смерч», ПЗРК «Игла-С», наземный комплекс исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжёлая огнемётная система ТОС-1А, лёгкое стрелковое вооружение, средства связи, автомобильная техника, включая бронемашину «Тигр».
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», который был показан на параде в Ереване по случаю 25-летия независимости Армении, в документе не упоминался, и, по некоторым данным, контракт на поставку одного дивизиона ОТРК был заключён без привлечения средств кредита. При том, что комплекс весьма специфический и зависит от средств разведки, которые могут работать на глубину 500 километров.
Новый оборонный кредит обсуждается на фоне нерешённых вопросов в двусторонних отношениях России и Армении. Ереван требует от Москвы выдать экс-министра обороны страны Микаэла Арутюняна, обвиняемого на родине в свержении конституционного строя во время протестов 1 марта 2008 года, но Москва отказала в экстрадиции Арутюняна и отменила его розыск. По этому же обвинению в конце июля был задержан генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, но после российской реакции он выпущен под залог. Сейчас Ереван требует сместить Хачатурова с поста главы ОДКБ и назначить на эту должность другого армянского представителя.
Боеприпасы, стрелковое оружие, гранатомёты, ПЗРК и ПТРК, бронетехника — гипотетически перечень необходимых для армянской армии вооружений и военной техники довольно широк, говорит заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин:
«Но, очевидно, сумма нового кредита не увеличит обороноспособность Армении».
Вопреки заявлениям армянских чиновников, предоставление Россией нового кредита под вопросом, учитывая экономический фактор и возможность использования Пашиняном поставок вооружений для удовлетворения своих политических амбиций, отмечает News.ru политолог Евгений Михайлов:
«Между Россией и Арменией есть целый список спорных вопросов. Например, в Москве не забыли недавний арест генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, и хотя его отпустили под залог — осадок остался».
Кроме того, премьер-министр Армении набрал абсолютно «прозападную» команду, члены которой неоднократно высказывались за разрыв отношений с Россией в пользу западных стран, добавляет эксперт.
«Несмотря на новую просьбу о льготном кредите, на сумму в $100 млн невозможно закупить что-то серьёзное, теоретически речь может идти о поставках стрелкового оружия, боеприпасов к уже поставленным системам и списанной бронетехники в ограниченном количестве, — говорит Михайлов. — При этом на данную сумму Ереван нигде больше не сможет приобрести вооружение и военную технику — никто просто не продаст. Та же серьёзная техника, которая поставлялась, когда отношения между Арменией и Россией не были столь напряжены, в первую очередь ОТРК «Искандер», очевидно, передана под гарантии неприменения в провокациях, и за этим российские военные тщательно следят».