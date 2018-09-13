Пашинян просит у Москвы деньги на оружие

12 сентября стал богатым на события днем для военно-политического руководства Армении . Не успел премьер-министр Никол Пашинян обнаружить в стране «заговор олигархов», как министр обороны Давид Тоноян заявил о скором предоставлении Россией республике оборонного кредита в размере $100 млн Несмотря на демонстративную уверенность Еревана в успешном результате переговоров, эксперты ставят под сомнение желание Москвы выдать новый льготный кредит прозападному руководству Армении.

«Заключение нового кредита — процесс, который будет осуществлён», — сообщил Тотоян журналистам, добавив, что на данный момент не может раскрыть информацию о том, какие именно виды вооружений у России закупит Армения.

Договорённость о предоставлении Еревану Москвой первого кредита на $200 млн была достигнута в июне 2015 года. Кредит был выдан на льготных условиях с учётом членства республики в ОДКБ, что позволяет закупать оружие по внутрироссийским ценам. В приложении к российско-армянскому соглашению упоминалась следующая номенклатура вооружений и военной техники: РСЗО «Смерч», ПЗРК «Игла-С», наземный комплекс исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжёлая огнемётная система ТОС-1А, лёгкое стрелковое вооружение, средства связи, автомобильная техника, включая бронемашину «Тигр».

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», который был показан на параде в Ереване по случаю 25-летия независимости Армении, в документе не упоминался, и, по некоторым данным, контракт на поставку одного дивизиона ОТРК был заключён без привлечения средств кредита. При том, что комплекс весьма специфический и зависит от средств разведки, которые могут работать на глубину 500 километров.

Новый оборонный кредит обсуждается на фоне нерешённых вопросов в двусторонних отношениях России и Армении. Ереван требует от Москвы выдать экс-министра обороны страны Микаэла Арутюняна, обвиняемого на родине в свержении конституционного строя во время протестов 1 марта 2008 года, но Москва отказала в экстрадиции Арутюняна и отменила его розыск. По этому же обвинению в конце июля был задержан генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров , но после российской реакции он выпущен под залог. Сейчас Ереван требует сместить Хачатурова с поста главы ОДКБ и назначить на эту должность другого армянского представителя.

Александр Храмчихин: Боеприпасы, стрелковое оружие, гранатомёты, ПЗРК и ПТРК, бронетехника — гипотетически перечень необходимых для армянской армии вооружений и военной техники довольно широк, говорит заместитель директора Института политического и военного анализа

«Но, очевидно, сумма нового кредита не увеличит обороноспособность Армении».

Вопреки заявлениям армянских чиновников, предоставление Россией нового кредита под вопросом, учитывая экономический фактор и возможность использования Пашиняном поставок вооружений для удовлетворения своих политических амбиций, отмечает News.ru политолог Евгений Михайлов

«Между Россией и Арменией есть целый список спорных вопросов. Например, в Москве не забыли недавний арест генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, и хотя его отпустили под залог — осадок остался».

Кроме того, премьер-министр Армении набрал абсолютно «прозападную» команду, члены которой неоднократно высказывались за разрыв отношений с Россией в пользу западных стран, добавляет эксперт.