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«Терминаторы» примут участие в маневрах «Восток-2018»
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Рота «Терминаторов» примет участие в маневрах «Восток-2018» 

ТК «Звезда» + ещё 14 6 часов назад
Новейшие БПМТ совместно с танками уничтожат бронированные цели «противника» в ходе маневров на полигоне Цугол в Забайкалье.
Рота новейших боевых машин поддержки танков «Терминатор» примет участие в маневрах на полигоне Цугол в рамках масштабный учений «Восток-2018». Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Подразделение «Терминаторов» будет действовать совместно с танками и другой бронетехникой, уничтожая бронированные цели условного противника из всего комплекса вооружений.
Кроме того, помогать российским военнослужащим огнем будут китайские военнослужащие и пехотный взвод ВС Монголии.
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» принята на вооружение Вооруженных Сил Российской Федерации в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-мм пушек 2А42, четырех противотанковых управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62 мм модернизированного танкового пулемета Калашникова.
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