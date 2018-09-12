На «Востоке-2018» применят комплексы борьбы с дронами

На «Востоке-2018» применят проверенные в Сирии комплексы борьбы с дронами

Хорошо зарекомендовавшие себя в Сирии радиоэлектронные средства по борьбе с беспилотниками применят на маневрах "Восток-2018", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Ведомство отмечает, что новейшие средства борьбы с беспилотниками способны дистанционно посадить низколетящие летательные аппараты. Эти комплексы поступили на вооружение подразделений войск радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа в 2018 году.

"Новейшие российские радиоэлектронные комплексы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами "Силок-01" и "Житель" впервые будут применяться на масштабных маневрах "Восток-2018", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Силок" способен обнаруживать беспилотники в автоматическом режиме, самостоятельно определять их координаты и появления на различных диапазонах рабочих частот. "Житель" способен засечь и подавить разведывательную аппаратуру беспилотника на любой высоте при любых диапазонах частот.

"Оба комплекса успешно зарекомендовали себя в Сирийской Арабской Республике", — подчеркнули в Минобороны.