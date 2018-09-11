В Средиземном море замечены российские боевые пловцы

В учениях боевой авиации и Военно-морского флота России в Средиземном море были задействованы боевые пловцы. Они отработали скрытный выход из дизель-электрической подводной лодки типа "Варшавянка" и перемещение под водой к месту выполнения боевой задачи.

Маневры были посвящены борьбе с пиратами и российские моряки освободили судно, условно захваченное боевиками. Силы специальных операций десантировались на побережье и организовали его защиту.

Defence Blog обратил внимание на снаряжение боевых пловцов — под водой те передвигались на новейших профессиональных скутерах специального назначения, оснащенных пропульсивными водометами. Такие же движители используются на стратегических субмаринах класса "Борей".