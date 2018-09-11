Курские летчики пересели в Су-30СМ

Курские летчики пересели в сверхманевренные истребители

Курский гвардейский авиаполк получил предпоследнюю партию сверхманевренных истребителей поколения 4++ Су-30СМ.

Четыре новеньких самолета совершили перелет с иркутского авиазавода на аэродром Халино, где базируется полк.

— Авиапарк части будет полностью перевооружен до конца года. В состав полка войдет еще пара Су-30СМ. Истребители МиГ-29СМТ, на смену которым приходят самолеты Сухого, в 2018 году продолжат нести боевое дежурство по охране государственной границы РФ, — рассказал начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.

Многофункциональный истребитель Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе и управления группой самолетов. Он оснащен мощным радаром с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляеммым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное оружие. Также двухместный Су-30 можно использовать для подготовки пилотов.