Пентагон разрабатывает оружие для победы над Россией

Один из способов, которым армия намерена гарантировать победу в сухопутной войне с Россией

В ближайшие несколько лет армия США намерена создать прототипы новых легких бронемашин под обозначением «Мобильная защищенная огневая мощь» (МЗОМ), которые должны изменить то, как ведется наземная война, превзойти российские аналоги и стать новой опорой для пехоты при столкновении с вражеским наступлением.

Дальнобойный и меткий огонь, координация между воздушными и наземными силами, танковые атаки и угроза со стороны дронов — все это настолько быстро меняет поле боя, что американской пехоте нужна дополнительная огневая мощь, чтобы противостоять крупным противникам, объясняет военное руководство.

«МЗОМ дает вам возможность покинуть дорогу. Подвижность повышает вашу смертоносность и делает вас менее уязвимым, поскольку вы можете нанести удар по противнику до того, как он подорвет вашу способность к перемещению», — сказал Рики Смит, заместитель начальника штаба G-9 Командования боевой подготовки и разработки доктрины армии США, в интервью с Warrior Maven ранее в этом году.

Смит не уточнил конкретного веса машины, но уточнил, что ее разработчики стремятся достичь оптимального баланса между убойностью, подвижностью и выживаемостью. Там не менее, высшее армейское руководство утверждает, что МЗОМ будет прочнее и в целом лучше своего российского аналога.

Согласно российским изданиям, российская десантная самоходная пушка 2С25 «Спрут-СД» весит порядка 20 тонн и обладает 125-миллиметровым гладкоствольным орудием. Она разработана для борьбы с танками и поддержки десантных, воздушных или наземных операций. Эта бронемашина находится в строю с 2005 года. Американские оружейники говорят, что их МЗОМ вероятнее всего будет тяжелее, чтобы гарантировать лучшую защиту для солдат США.

В свете угрозы со стороны практически равноценных американским войскам сил с датчиками дальнего действия, средствами для ведения точного огня и воздушной поддержкой для танкового наступления, американская пехота нуждается в бронированных и подвижных средствах огневой поддержки.

Нынешние танки «Абрамс», хоть и вооруженные 120-миллиметровыми орудиями и оснащенные тяжелой броней, зачастую с трудом справляются с поддержкой пехоты из-за своего веса и ограниченной подвижности.

Смит объяснил, что по этой причине военные формирования, размера бригады, от которых ожидается способность вести боевые действия на более обширных территориях, нуждаются в легко развертываемой и стремительно передвигающейся огневой поддержке. Понимание этого, основанное на знании о новых угрозах со стороны вражеских вооружений, привело армию США к мысли о разработке МЗОМ.

Хотя некоторые называют будущую бронемашину «легким танком», военное руководство уточняет, что стремится разработать мобильную боевую платформу, способную к быстрому развертыванию. МЗОМ воплощает собой стремление армии США к более мобильным методам ведения войны. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что МЗОМ создаются так, чтобы две такие бронемашины могли поместиться на военно-транспортном самолете ВВС США С-17.

С тактической точки зрения и с учетом того, что МЗОМ с высокой вероятностью столкнется с дронами, вооруженными высокоточным оружием, танковыми колоннами, оснащенными современными технологиями наведения и дальнобойной артиллерией, мобильная пехота нуждается в достаточной огневой мощи и датчиках, чтобы одолеть мощного врага.

Все эти факторы влияют на то, как развивается концепция общевойсковых маневров с учетом ожидаемых изменений в методах ведения наземной войны. Эта новая реальность подчеркивает причины, по которым пехоте нужны легкие танки при пересечении мостов, перемещении по труднопроходимой местности и совместном наступлении с другими родами войск.

Сейчас военные специалисты анализируют различные предложения от промышленников, предоставленные в ответ на сделанный много месяцев назад запрос, и рассматривают их чертежи, характеристики и требования.

По словам официальных представителей американских вооруженных сил, ожидается, что к 2019 году армия заключит две сделки о разработке и производстве в качестве первого этапа перед созданием прототипов различными поставщиками. В заявлении армии утверждается, что создание первоначальных прототипов ожидается в течение 14 месяцев с момента заключения контракта.

Хотя конкретные требования и предложения будут меняться по мере развития программы, уже есть определенный список характеристик, которых армия ожидает от бронемашины.

Согласно докладу Globalsecurity.org, «основное орудие должно быть уравновешено для стрельбы на ходу, а системы наведения и управления огнем должны быть приспособлены для любых погодных условий, включая ночные».

BAE Systems и General Dynamics Land Systems относятся к числу представителей промышленности, стремящихся получить контракт на создание МЗОМ. С учетом продолжающегося соревнования, нет ничего удивительного в том, что промышленники избегают разговоров о подробностях предложенных ими разработок.

Армия, со своей стороны, проводит двойственную стратегию приобретения новых технологических средств, стремясь использовать уже доступные технологии, и в то же время разрабатывать транспортные средства, пригодные для оснащения новыми вооружениями и технологиями по мере их появления в будущем.

Оценка технологий, которые будут играть значимую роль в процессе разработки МЗОМ, предполагает использование легких композитных материалов в броне, систем активной защиты и нового поколения высокоточных датчиков наведения. Смит объясняет, что эти подвижки уже набирают обороты.

К числу последних относится стремительное повышение компьютерной автоматизации и введение в строй систем искусственного интеллекта, которые позволяют одному датчику выполнять функции целого ряда датчиков в режиме реального времени. К примеру, уже в обозримом будущем возможно совмещение высокоточных инфракрасных датчиков дальнего действия, электромагнитного оружия и электрооптических-инфракрасных камер в одном датчике.

«Сложность в том, как спаять их вместе. Как одновременно использовать несколько оптических, инфракрасных и электромагнитных датчиков одновременно в режиме реального времени, — сказал Смит. — Если вы ведете бой в пустыне, одни только инфракрасные датчики перебьет жара, поэтому для получения и обработки информации вам понадобятся все разновидности датчиков и механизмов одновременно».

На самом деле, Центр исследований, разработки и проектирования электронных средств связи армии США уже создает прототипы таких датчиков с учетом этой задачи. В частности, эти ранние наработки — часть долгосрочных усилий по разработке боевой машины нового поколения (БМНП). Ожидается, что проект БМНП приведет к созданию целого парка бронемашин в конце 2020-х или начале 2030-х.

Одним из главных технологических вызовов при разработки подвижной и при этом смертоносной бронемашины является создание орудия, одновременно мощного и достаточно легкого, чтобы соответствовать требованиям по скорости, убойности и развертываемости.

Стратегия армии США по модернизации боевых машин особенно отмечает необходимость в адаптации технологии крупнокалиберных орудий к легким машинам. Помимо прочего, в этой стратегии приводится в пример легкое 120-миллиметровое орудие XM360, разработанное для ныне закрытой программы «Боевые системы будущего». Хотя сейчас орудие рассматривается для БМНП или будущих танков, его технология крайне уместна и для работы над МЗОМ, где необходима как можно большая огневая мощь при минимальном весе.

Для того, чтобы позволить более легкому орудию и дулу выдержать выстрел мощного 120-миллиметрового танкового снаряда, XM360 потребуются новые технологии.

Согласно технологическим документам армии, в число компонентов XM360 входит совмещенное покрытие для защиты от тепловых и внешних воздействий, взрывозащитный экран, орудие с композитным покрытием, орудийное гнездо из модульных трубок, независимые тормоза отката, газовые накатники и многосердцевинный блочный затвор с электроприводом.