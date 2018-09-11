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Справедливость рейтинга авианосцев вызвала сомнения
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Справедливость рейтинга авианосцев поставили под сомнение 

Российская Газета + ещё 45 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Специалисты по военно-морскому флоту усомнились в адекватности опубликованного в США рейтинга худших авианосцев планеты. В список попали два корабля советской постройки: китайский "Ляолин" (бывший "Варяг") и однотипный крейсер "Адмирал Кузнецов" ВМФ России. Главным их недостатком названы проблемы с силовой установкой. В "черном списке" и новейший американский авиносец Gerald Ford — из-за постоянных поломок высокотехнологичного оборудования.
— Все эти рейтинги — ерунда. Нельзя сравнивать советские авианесущие крейсера с американскимии авианосцами — это корабли разных классов, с совершенно различными задачами и вооружением. С таким же успехом можено сравнивать авианосец с торпедным катером. И вообще с развитием гиперзвукового противокорабельного оружия эра авианосцев уходит. Хотя паротурбинные силовые установки "Адмирала Кузнецова" — это действительно, каменный век, — считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Александр Мозговой.
Помимо кораблей Китая, России и США, в семерку худших авианосцев мира попали скучающий в порту Chakri Naruebet ВМС Таиланда, оставшийся без применения американский десантный корабль Wasp и два австралийских авианесущих корабля типа Canberra — из-за частых поломок двигателей.
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