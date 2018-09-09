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КНДР отказалась демонстрировать баллистические ракеты
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КНДР отказалась демонстрировать баллистические ракеты 

Lenta.ru + ещё 22 4 часа назад
Фото: РИА Новости
На параде, приуроченном к 70-летию основания КНДР, не были показаны межконтинентальные баллистические ракеты. Празднование прошло в воскресенье, 9 сентября, в Пхеньяне. Об этом заявило NDTV.
На военный парад пригласили группу международных журналистов, лидер страны — Ким Чен Ын — присутствовал на трибуне, но не выступал с речью. Мимо трибун прошли подразделения всех видов вооруженных сил КНДР. По информации ТАСС, в нем приняли участие более 10 тысяч военных.
В начале сентября агентство Reuters со ссылкой на команду Института международных исследований Миддлбери, проанализировавшую спутниковые снимки, объявило о том, что КНДР скорее всего не будет демонстрировать баллистические ракеты на военном параде.
На снимках от 22 августа были видны лишь танки, самоходная артиллерия, бронетранспортеры, зенитно-ракетные комплексы ракеты и ракетные пусковые установки.
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