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США представили перехватчик российских «Кинжалов»
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В США представили перехватчик российских «Кинжалов» 

РИА Новости + ещё 2 23 минуты назад
Фото: © Минобороны РФ
Американское оборонно-исследовательское агентство DARPA представило концепт перехватчика Glide Breaker, который, как предполагается, будет способен бороться с российским и китайским гиперзвуковым оружием, сообщает издание The Drive.
Американские военные особенно обеспокоены новейшим гиперзвуковым российским оружием, в частности, ракетными комплексами "Авангард" и "Кинжал". Кроме того, они опасаются и Китая, который также ведет активные разработки гиперзвукового вооружения.
Как отмечает издание, DARPA объявила о старте разработки и показала концепт перехватчика на выставке D60, проходившей с 5 по 7 сентября в США и приуроченной к 60-летию агентства.
По словам разработчиков, Glide Breaker — это летательный аппарат небольшого размера, который будет уничтожать гиперзвуковые ракеты противника так называемым кинетическим перехватом, что подразумевает его прямое попадание в цель. Кинетический перехват не предполагает отдельной боевой части, а поражение цели происходит с помощью всего корпуса аппарата.
"Цель программы Glide Breaker заключается в том, чтобы расширить возможности Соединенных Штатов по защите от сверхзвукового оружия и всех классов гиперзвуковых угроз", — говорилось в заявлении DARPA. Однако более детального устройства нового аппарата в агентстве не представили.
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