Пентагон создал убийцу «Кинжалов»

Американское оборонно-исследовательское агентство DARPA представило концепт перехватчика Glide Breaker, который, как предполагается, будет способен бороться с российским и китайским гиперзвуковым оружием, сообщает издание The Drive.
Американские военные особенно обеспокоены новейшим гиперзвуковым российским оружием, в частности, ракетными комплексами "Авангард" и "Кинжал". Кроме того, они опасаются и Китая, который также ведет активные разработки гиперзвукового вооружения.
Как отмечает издание, DARPA объявила о старте разработки и показала концепт перехватчика на выставке D60, проходившей с 5 по 7 сентября в США и приуроченной к 60-летию агентства.
По словам разработчиков, Glide Breaker — это летательный аппарат небольшого размера, который будет уничтожать гиперзвуковые ракеты противника так называемым кинетическим перехватом, что подразумевает его прямое попадание в цель. Кинетический перехват не предполагает отдельной боевой части, а поражение цели происходит с помощью всего корпуса аппарата.
"Цель программы Glide Breaker заключается в том, чтобы расширить возможности Соединенных Штатов по защите от сверхзвукового оружия и всех классов гиперзвуковых угроз", — говорилось в заявлении DARPA.
Однако более детального устройства нового аппарата в агентстве не представили.
First artist’s concept for Glide Breaker, a Darpa-funded technology to defeat hypersonic weapons, revealed at #darpa60. More coverage to follow in @AviationWeek. pic.twitter.com/Ep6HmBVHzu— Steve Trimble (@TheDEWLine) 6 сентября 2018 г.