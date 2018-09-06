Пентагон подбирает бомбу для «Мёртвой руки» Шойгу

У президента России, министра обороны и начальника Генштаба в любое время суток в рабочем состоянии находятся три абонентских комплекса «Чегет» («ядерных чемоданчика») автоматизированной системы управления Стратегическими ядерными силами (СЯС) «Казбек». Одновременное нажатие «красных кнопок» даёт разрешение командованию СЯС на применение оружия. Считается, что в случае, если несколько обладателей «ядерных кнопок» будут выведены из строя, вступит в действие система «Периметр», или «Мёртвая рука». Суть её работы в том, что даже при внезапном уничтожении всего высшего политического и военного руководства страны команда на ответный ракетно-ядерный удар будет выработана автоматически и обязательно дойдёт до уцелевших расчётов межконтинентальных баллистических ракет.

Китаем, КНДР и В американские планы по модернизации ядерного арсенала не входит вооружение, необходимое для уничтожения укреплённых и заглубленных объектов, используемых Россией Ираном . ВВС США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности (NNSA) министерства энергетики в июле объявили о том, что стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit провёл первые квалификационные испытания управляемой ядерной бомбы B61−12. По словам создателей, B61−12 способна с высокой точностью поражать различные цели, включая заглубленные бункеры. Тем не менее, несмотря на серию модернизаций, бомба не сможет уничтожить, например, защищённый горным массивом российский 1231-й Центр боевого управления системы «Периметр» (объект 1335), известный на Западе как «Мёртвая рука», отмечает The Washington Free Beacon. Или — ключевые китайские командные центры, укрытые в системе подземных тоннелей длиной в 3000 миль.

Также американские военные обеспокоены отсутствием разведывательных данных, необходимых для выявления скрытых подземных объектов: в составленном по заказу команды Трампа «Обзоре ядерной политики США» было отмечено увеличение использования защищённых подземных сооружений их противниками и повышение возможностей России и Китая создавать помехи США по проецированию силы (в составе стратегии «Anti-Access/Area Denial» (A2/AD)), в частности противодействовать возможности нанесения высокоточных ударов в неядерном оснащении.

Новая модификация бомбы В61−12 должна появиться к 2020 году ( Пентагон планирует обновить тактическое ядерное оружие в первую очередь на территории Германии) на вооружении США останутся термоядерная авиабомба B83−1 мощностью до 1,2 мегатонны и В61−11 с тремя вариантами снаряжения. При этом американские аналитики, в частности бывший сотрудник Пентагона в сфере ядерной политики Марк Шнайдер , ставят под сомнение возможности В61−12 по поражению целей, расположенных в толщи горных пород.