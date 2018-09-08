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В РФ началась разработка боевого экраноплана
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В Россия началась разработка боевого экраноплана 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия ведет разработку перспективного экраноплана с ракетным вооружением на борту, заявил РИА Новости в ходе "Гидроавиасалона-2018" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"В настоящее время Минобороны России в рамках ГПВ-2027 ведет разработку экраноплана. Отличительной особенностью летательного аппарата станет наличие ракетного вооружения", — сказал Мантуров.
По его словам, экраноплан будет использоваться для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей.
"По мнению экспертов, экраноплан станет эффективным современным оружием, невидимым для радаров противника", — заключил министр.
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