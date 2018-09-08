В РФ началась разработка боевого экраноплана

В Россия началась разработка боевого экраноплана

"В настоящее время Минобороны России в рамках ГПВ-2027 ведет разработку экраноплана. Отличительной особенностью летательного аппарата станет наличие ракетного вооружения", — сказал Мантуров.

По его словам, экраноплан будет использоваться для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей.