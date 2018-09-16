В ДНР заявили об активности беспилотников СБУ

В ДНР заявили об активности беспилотников украинских военных

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что зафиксировали усиление разведывательной деятельности при помощи беспилотных летательных аппаратов со стороны украинских силовиков.

«Дежурные смены ПВО ДНР отмечают усиление разведывательной деятельности с применением беспилотной авиации… Всего за прошедшие сутки нами зафиксирована работа шести беспилотников противника», — цитирует РИА Новости руководителя пресс-службы оперативного командования ДНР Даниила Безсонова.

13 сентября в ДНР сообщили о сбитом беспилотнике ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе.