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В ДНР заявили об активности беспилотников СБУ
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В ДНР заявили об активности беспилотников украинских военных 

RT на русском + ещё 85 1 час назад
Фото: РИА Новости
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что зафиксировали усиление разведывательной деятельности при помощи беспилотных летательных аппаратов со стороны украинских силовиков.
«Дежурные смены ПВО ДНР отмечают усиление разведывательной деятельности с применением беспилотной авиации… Всего за прошедшие сутки нами зафиксирована работа шести беспилотников противника», — цитирует РИА Новости руководителя пресс-службы оперативного командования ДНР Даниила Безсонова.
13 сентября в ДНР сообщили о сбитом беспилотнике ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе.
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