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Китай создал аналог российских двигателей АЛ-31Ф
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Китай создал аналог российских двигателей АЛ-31Ф 

Lenta.ru + ещё 1 24 минуты назад
Фото: Reuters
Серийное производство первого китайского истребителя пятого поколения Chengdu J-20 должно начаться в конце 2018 года, рассказали South China Morning Post военные источники.
Гонконгская газета отмечает, что задержки в запуске серийного производства самолета были обусловлены работами по его силовой установке WS-15. Источники заявили SCMP, что большинство трудностей, связанных с агрегатом, устранены, что делает возможным запуск серийного производства Chengdu J-20. При этом отмечается, что отдельные оставшиеся замечания по WS-15 будут учитываться уже в ходе сборки и эксплуатации Chengdu J-20.
«Ожидается, что WS-15 будет готов к широкомасштабной установке на J-20 до конца этого года», — сказал один из собеседников SCMP.
Другой источник добавил, что самолет с новым двигателем может быть показан в конце 2018 года на Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке.
В августе государственный телеканал CCTV (China Central Television) сообщил, что в Китае активизировалась подготовка пилотов Chengdu J-20. В апреле тот же телеканал рассказал, что в 2019 году будет открыта четвертая линия по производству истребителей.
В июле The Drive посчитал Chengdu J-20 лучше Су-57. В мае The National Interest заявил, что перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 отличает маневренность, тогда как к достоинствам китайского самолета аналогичного класса Chengdu J-20 следует отнести малозаметность.
Первый полет Chengdu J-20 совершил в январе 2011 года. В настоящее время насчитывается девять прототипов и 20 предсерийных образцов истребителя. На службу первые Chengdu J-20 заступили в феврале 2018 года. Прототипы китайского истребителя пятого поколения Chengdu J-20 изначально получали российские двигатели серии АЛ-31Ф, которые в перспективе планировалось заменить собственной разработкой WS-15.
В 2011 году Китай приобрел 150 двигателей АЛ-31Ф (используются на истребителях Су-27 и Shenyang J-11) и 123 двигателя АЛ-31ФН (для Chengdu J-10). В 2012 году Пекин и Москва подписали контракт на поставку 140 двигателей АЛ-31Ф. Сумма сделки оценивается в 700 миллионов — один миллиард долларов.
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