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«Это одна из реальных угроз»
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Пентагон назвал гиперзвуковое оружие России реальной угрозой для США 

Вести.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Global Look Press
Во вторник, 4 сентября, заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд назвал российские и китайское гиперзвуковое оружие, а также крылатые ракеты одной из угроз для Соединенных Штатов Америки. Такое заявление о сделал во время обсуждения вопросов ПРО с американскими законодателями в Конгрессе США, передает ТАСС.
Руд назвал деятельность, которую осуществляют Россия и Китай, перечисляя угрозы, с которыми приходится сталкиваться Америке. Это касается не только баллистических ракет. Также очень серьезную опасность представляют гиперзвуковые системы вооружения. "Это одна из реальных угроз, с которой мы сталкиваемся", — подчеркнул заместитель министра обороны.
По словам Руда, Китай и Россия работают над созданием иного международного порядка, отличающегося от возникшего после окончания Второй мировой войны. Джон Руд полагает, что Пекин и Москва оспаривают систему международной безопасности, созданной Соединенными Штатами Америки и их союзниками.
Среди угроз, с которыми Америка сталкивается в ракетной сфере, заместитель главы Пентагона также перечислил Иран и КНДР.
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