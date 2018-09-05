Пентагон назвал гиперзвуковое оружие России реальной угрозой для США

Руд назвал деятельность, которую осуществляют Россия и Китай, перечисляя угрозы, с которыми приходится сталкиваться Америке. Это касается не только баллистических ракет. Также очень серьезную опасность представляют гиперзвуковые системы вооружения. "Это одна из реальных угроз, с которой мы сталкиваемся", — подчеркнул заместитель министра обороны.

По словам Руда, Китай и Россия работают над созданием иного международного порядка, отличающегося от возникшего после окончания Второй мировой войны. Джон Руд полагает, что Пекин и Москва оспаривают систему международной безопасности, созданной Соединенными Штатами Америки и их союзниками.

Среди угроз, с которыми Америка сталкивается в ракетной сфере, заместитель главы Пентагона также перечислил Иран и КНДР.