В США рассказали о новых недостатках F-35

В США рассказали о новых недостатках истребителя F-35

Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35B заметно уступают базовой версии этого самолета — F-35A — по многим параметрам. Одни из них — невозможность незаметно носить тяжелые авиационные бомбы.

Как пишет американское издание The National Interest, все дело в особенностях конструкции этой модели самолета. Она разработана для короткого взлета и вертикального приземления (short take-off and vertical-landing, STOVL). F-35B значительно более "толстый" и громоздкий, чем F-35A из-за наличия подъемного вентилятора. В результате он обладает и повышенным воздушным сопротивлением. Это замедляет ускорение и усложняет повороты. К примеру, F-35B требуется примерно на восемнадцать секунд больше, чтобы ускориться с 0,8 до 1,2 Маха по сравнению с F-35A.

Из-за различий в форме фюзеляжа F-35B имеет гораздо меньше места во внутренних отсеках для вооружения, в том числе для авиабомб, что делает его арсенал менее грозным. Более того, массивные 900-килограммовые бомбы, используемые ВВС США для уничтожения бункеров и других укрепленных целей, внутрь этого самолета не помещаются в принципе, их приходится вешать на внешние пилоны. Это снижает общую скрытность бомбардировщика во время боевых вылетов.

Примечательно также, что STOVL в принципе не позволяет F-35B использовать все свои ресурсы по размещению вооружения, так как самолет не сможет вертикально приземлиться с максимальной массой. Если он поднимется в воздух и не израсходует боекомплект, ему придется скинуть бомбы перед посадкой.