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Украина намерена разместить военные базы НАТО
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Украина может разместить военные базы НАТО перед вступлением в Альянс 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вопрос размещения военных баз НАТО на Украине может быть поднят перед вступлением страны в альянс, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
3 сентября, президент Украины Петр Порошенко подал на рассмотрение Верховной рады законопроект о внесении изменений в конституцию. В основном законе страны предлагается закрепить стремление Украины вступить в Евросоюз и НАТО.
При этом в Раде не исключили, что вполне может обсуждаться вопрос о размещении военных баз альянса вместо Черноморского флота России, базирование которого закреплено в конституции Украины. В Госдуме и вовсе предложили Киеву и Петру Порошенко лично отказаться от всякого упоминания Крыма в Конституции, потому что регион давно вошел в состав России. Президент Украины призвал парламентариев рассмотреть вопрос исключения из главного документа страны пункта о Черноморском флоте.
Газета.ру напоминает, ранее представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что украинский парламент собирается в конце сентября проголосовать по вопросу внесения конституционных поправок о курсе страны в ЕС и НАТО.
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