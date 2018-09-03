Многоразовую ракету «Ангара» могут создать на существующем двигателе

Заместитель гендиректора головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш Александр Медведев заявил, что американский предприниматель и глава Tesla Илон Маск при создании своих изобретений основывался на разработках советских ученых. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, инновационные разработки, воплощенные позднее американцами, в том числе и Маском, зарождались в СССР.
"Не могу утерпеть и немного не поязвить. Все эти ракетно-динамические, парашютные схемы, по сути, рождались у нас в стране, а потом американцы это все успешно реализовывали", — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что в СССР эти идеи этих разработок впервые появились десятилетия назад.
"То, что реализовал Маск, это было много десятков лет назад рассмотрено и предложено нашими российскими учеными, инженерами и конструкторами", — добавил Медведев.
Ранее сообщалось, что акционеры Tesla пытаются сместить Илона Маска.