Многоразовую ракету «Ангара» могут создать на существующем двигателе

В Роскосмосе заявили о воплощении Маском советских проектов

По его словам, инновационные разработки, воплощенные позднее американцами, в том числе и Маском, зарождались в СССР.

"Не могу утерпеть и немного не поязвить. Все эти ракетно-динамические, парашютные схемы, по сути, рождались у нас в стране, а потом американцы это все успешно реализовывали", — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что в СССР эти идеи этих разработок впервые появились десятилетия назад.

"То, что реализовал Маск, это было много десятков лет назад рассмотрено и предложено нашими российскими учеными, инженерами и конструкторами", — добавил Медведев.

Ранее сообщалось, что акционеры Tesla пытаются сместить Илона Маска.