Многоразовую ракету «Ангара» могут создать на существующем двигателе

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В Роскосмосе заявили о воплощении Маском советских проектов 

Газета.Ru + ещё 3 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Заместитель гендиректора головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш Александр Медведев заявил, что американский предприниматель и глава Tesla Илон Маск при создании своих изобретений основывался на разработках советских ученых. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, инновационные разработки, воплощенные позднее американцами, в том числе и Маском, зарождались в СССР.
"Не могу утерпеть и немного не поязвить. Все эти ракетно-динамические, парашютные схемы, по сути, рождались у нас в стране, а потом американцы это все успешно реализовывали", — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что в СССР эти идеи этих разработок впервые появились десятилетия назад.
"То, что реализовал Маск, это было много десятков лет назад рассмотрено и предложено нашими российскими учеными, инженерами и конструкторами", — добавил Медведев.
Ранее сообщалось, что акционеры Tesla пытаются сместить Илона Маска.
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